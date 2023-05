TuS Geretsried II: Spiel um alles oder nichts in Darching

Von: Rudi Stallein

Hans Schneider, Trainer des TuS Geretsried II, erwartet gegen Darching eine schwere Partie. © FuPa

Am Donnerstag (15 Uhr) steht für Geretsried II in Darching ein Spiel um den Aufstieg an. Ein Sieg ist Pflicht, um den Relegationsplatz einzunehmen.

Geretsried – Zwei Fragen beschäftigen Hans Schneider vor dem Nachholspiel bei der DJK Darching. Die eine gilt angesichts des Dauerregens den Platzverhältnissen, nachdem die Partie schon Ende April wetterbedingt abgesagt worden war. Das zweite Fragezeichen gilt der Form des Gegners. „Es wird schwer“, vermutet der TuS-Trainer. „In Darching haben wir uns nie leichtgetan, das ist ein Gegner, der immer alles reinhaut – sehr unangenehm.“ Deshalb mahnt er zur Vorsicht. „Es darf keiner denken, dass da was leicht geht. Wir müssen mächtig dagegenhalten.“

Das Ziel ist, am Vatertag mit drei Punkten nach Geretsried zurückzukehren. Im Hinblick auf eine mögliche Relegation um den Aufstieg in die Kreisliga dürfen sich die Gäste keinen Patzer mehr erlauben – weshalb die Partie einen Alles-oder-nichts-Charakter bekommt. Aber ihre Aufstiegsträume kann die Truppe nach den Erfolgen (jeweils 2:0) zuletzt gegen Deisenhofen und zuvor beim ASC Geretsried wieder selbst in die Tat umsetzen. Mit einem Sieg in Darching würde die Landesligareserve am Ortsrivalen und an der dritten Mannschaft des FC Deisenhofen vorbeiziehen und sich mit zwei Punkten Vorsprung vor die Verfolger setzen. (rst)