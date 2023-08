„Verbal gepushtes“ Geretsried dreht Derby gegen Münsing: „Völlig das Selbstvertrauen verloren“

Von: Rudi Stallein

Kein Bein mehr auf den Boden bekamen die Münsinger um Lukas Hauptmann (Mi., im Duell gegen Fabian Bauer) in der zweiten Halbzeit. Am Ende setzte sich Aufsteiger TuS Geretsried II mit 3:1 durch. Foto: hans lippert © hans lippert

Der SV Münsing hat das Derby gegen Geretsried II verloren. Die Zuschauer sahen zwei völlig verschiedene Halbzeiten mit dem besseren Ende für den TuS.

Münsing/Geretsried – Wer in der Halbzeitpause des Derbys zwischen dem SV Münsing und Aufsteiger TuS Geretsried II auf einen Sieg der Gäste gewettet hätte, wäre vermutlich belächelt worden. Zu deutlich war die Überlegenheit der Heimelf in den ersten 45 Minuten gewesen. Der SVM drückte von Beginn an massiv in Richtung Geretsrieder Tor. Nach einer guten halben Stunde belohnten sich die Gastgeber für ihre Dominanz.

Derby zwischen Münsing und Geretsried: TuS „verpennt erste Halbzeit“

Ein Zuspiel von der linken Angriffsseite ließ Münsings Torjäger Hans Zachenbacher passieren zu Lukas Hauptmann, der sehenswert zur 1:0-Führung ins lange Eck schlenzte. Kurz vor der Pause hatte Münsings Innenverteidiger Max Spilker Pech, als er mit einem Kopfball nur die Unterkante der Latte traf, beim Nachschuss von Zachenbacher war TuS-Torhüter Lukas Günther auf der Hut.

„Wir haben die erste Halbzeit völlig verpennt, waren immer einen Schritt zu spät. Es herrschte eine gewisse Lethargie, aber ich kann mir nicht erklären, warum“, fasste TuS II-Trainer Hans Schneider seine Eindrücke vom ersten Durchgang zusammen.

SV Münsing in der zweiten Hälfte schwächen: „Haben völlig das Selbstvertrauen verloren“

Doch mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild schlagartig. Ein paar Wechsel und ein energischeres Auftreten drehten die Partie rasch zugunsten der Gäste. „Wir haben nicht mehr reingefunden“, rätselte SVM-Coach Ralf Zahn. „Der TuS hat angefangen, sich verbal zu pushen und wir haben völlig das Selbstvertrauen verloren.“ Zudem wertete Zahn das Gegentor zum 1:1 als völlig unnötig.

„Das zusammen war dann wohl zuviel.“ Die Münsinger Abwehraktion nach einer Flanke geriet zu einer Kerze, als der Ball wieder den Rasen berührte, schaltete Vitalij Lux am schnellsten: 1:1 in der 66. Minute. Zehn Minuten später traf Lux mit einem überlegten Schuss ins lange Eck erneut. Die Landesligareserve hatte die Partie gedreht, zu diesem Zeitpunkt verdientermaßen. Benjamin Kuqi setzte mit seinem Treffer zum 3:1 dem zweiten Sieg des Aufsteigers im zweiten Spiel das Sahnehäubchen auf.

„Wir hatten uns vorgenommen, die zweite Halbzeit zu gewinnen. Das ist gelungen“, stellte Geretsrieds Trainer Schneider fest und schien dennoch zu rätseln, warum dieses Kreisliga-Duell zwei so grundverschiedene Halbzeiten bot. (Rudi Stallein)

SV Münsing - TuS Geretsried II 1:3 (1:0)

Tore: 1:0 (32.) L. Hauptmann, 1:1, 1:2 (66., 76.) Lux, 1:3 (90.+1) Kuqi. – Zeitstrafe: Thiess (79., TuS, wegen Meckerns). – Schiedsrichter: Christian Heinz. – Zuschauer: 80.

SV Münsing: M. Hirn - Buchloh, Mannweiler, Auer, Stingl, Zachenbacher, Schönacher, J. Hauptmann, Spilker, Geiger, L. Hauptmann. Eingew.: L. Hirn, Graf, Pflieger.

TuS Geretsried II: Günther - Kreller, Puscher, Bauer, Lux, Klein, Rados, Öttl, Gall, Podunavac, M. Untch. Eingew.: T. Karpouzidis, Raic, Thiess, Walser, Kuqi.