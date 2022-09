TuS Geretsried: „So etwas wie gegen Schwaig darf nicht passieren“

Von: Rudi Stallein

Engagement wird belohnt: Jonas Kirschner (re.) rückt für den beruflich verhinderten Mario Walker gegen den Kirchheimer SC in die Geretsrieder Startelf. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Der Groll beim TuS Geretsried ist verklungen, der Ärger über das vermeidbare Remis gegen den FC Schwaig verraucht. Jetzt soll wieder ein Erfolgserlebnis her.

Geretsried – Trotz einer halben Stunde in Überzahl war es dem TuS Geretsried am vorigen Wochenende nicht gelungen, eine 2:1-Führung über die Zeit zu bringen. Am Ende musste man sich mit einem 2:2 begnügen, das aber den gebotenen Leistungen beider Kontrahenten gerecht wurde.

Im Samstagsheimspiel (Anpfiff 15 Uhr) gegen den Kirchheimer SC gehe er „von einem ähnlichen Spielverlauf aus“, erläutert TuS-Coach Daniel Dittmann.

Allerdings soll sich dann so etwas möglichst nicht wiederholen, weshalb man die drei Trainingseinheiten während der Woche genutzt habe, um entsprechende „taktische Sachen“ einzustudieren. „So etwas wie gegen Schwaig darf eigentlich nicht passieren“, stellt Daniel Dittmann klar. „Da muss man geduldig bleiben“, sagt der Coach. Er moniert, dass seine Mannschaft in Überzahl oft überhastet agiert hatte, nachdem Sebastian Schrills mit seinen zwei Treffen den 0:1-Rückstand gedreht hatte. „Der KSC steht meist tief, ich erwarte nicht, dass sie permanent pressen.“ Ergo vermute er, dass seine Mannschaft selbst viel Ballbesitz verbuchen könne. „Jedenfalls gibt unsere Spielweise das her.“

Den Gegner schätze er als „sehr stark“ ein. Nicht umsonst steht das Team von Steven Toy, der bereits seine achte Saison als Spielertrainer in Kirchheim erlebt, derzeit mit nur einem Punkt Rückstand auf Spitzenreiter Spielvereinigung Landshut an Position drei der Landesliga Südost. „Aber sie sind nicht ganz konstant“, sagt TuS-Trainer Dittmann.

So erhielt der KSC nach zuvor drei Siegen am Stück am vorigen Wochenende einen Dämpfer mit der 1:3-Heimniederlage gegen den TSV Ampfing. Dass seine eigene Truppe dieses Mal über 90 Minuten eine konstante Leistung abruft, ist wohl eine Grundvoraussetzung, wenn die Reihe der jüngsten Erfolge lückenlos fortgeschrieben werden soll.

Personell kommt der TuS-Coach dabei um eine Änderung in der Startelf nicht herum, weil Mario Walker aus beruflichen Gründen seine Teilnahme absagen musste. Seine Position soll Jonas Kirschner übernehmen. „Das ist ein junger Spieler, der sich in der ersten und zweiten Mannschaft in den letzten Wochen sehr stark engagiert hat und dem wir das Vertrauen schenken“, sagt Daniel Dittmann. Goalgetter Srdan Ivkovic, der nach seinem Urlaub „noch nicht im Rhythmus ist“, wie der Coach es formuliert, werde wie zuletzt nicht von Beginn an spielen, sondern von der Bank kommen. Ähnlich sieht es bei Fabijan Podunavac aus, der nach seiner Verletzung noch nicht voll belastet werden soll. „Bei ihm gilt safety first“, betont Dittmann. (Rudi Stallein)

TuS Geretsried

Voß, Günther – Buchmair, Buchner, L. Kellner, Renger, T. Karpouzidis, Schrills, Kirschner, Zoumis, Pech, L. Lajqi, Podunavac, P. Lajqi, Ivkovic.