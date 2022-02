TuS Geretsried: Spielpraxis und schöne Ergebnisse sammeln

Teilen

Comeback im TuS-Trikot: Robin Renger (Mi.) spielt gegen Murnau. © rst

Geretsried – Nach fast vier Wochen Training starten die Fußballer des TuS Geretsried an diesem Wochenende mit den Vorbereitungsspielen für die Aufholjagd in der Landesliga. Einen ersten spontanen Test hat die Truppe von Martin Grelics bereits hinter sich: Bei der U 19 des FC Deisenhofen, die in der A-Jugend-Bayernliga spielt, unterlag eine „zusammengewürfelte Mannschaft“ mit 0:1. „Das war auf jeden Fall besser, als auf Schnee zu trainieren“, sagt der Trainer.

Das nächste Testspiel steht am heutigen Samstag um 13 Uhr beim TSV Murnau auf dem Programm. Den Kreisliga-Tabellenführer betrachte Grelics als „ordentlichen Prüfstein“, zumal die Mannschaft mit Michael Marinkovic (ehemals BCF Wolfratshausen, zuletzt FC Unterföhring) „viel Qualität dazu bekommen hat“. In erster Linie solle „jeder Spielzeit bekommen und die Chance kriegen, sich zu präsentieren“, sagt der TuS-Coach. „Aber wir wollen uns in den Testspielen schon auch Erfolgserlebnisse holen.“

Mit von der Partie sind auch Winter-Rückkehrer Robin Renger und Neuzugang Simon Rauscheder. Torjäger Srdan Ivkovic muss sich gedulden, er ist nach seiner Rückkehr aus Serbien noch nicht spielberechtigt. Derweil lichtet sich das Ende vorigen Jahres voll belegte Geretsrieder Lazarett langsamer, als der Coach gehofft hatte. So werden Sebastian Schrills und Mario Walker wohl erst Ende Februar ins Mannschaftstraining einstigen und stehen für das Landesliga-Nachholspiel gegen den SV Bad Heilbrunn (26. Februar) noch nicht zur Verfügung.

Benjamin Fister laboriert an Achillessehnenproblemen. Wieder ins Training eingestiegen sind Lukas und Florian Kellner, dafür musste Torhüter Sebastian Untch erneut passen. Hinzu kommen neu der Christian Steeb (angeschlagen), Florian Zymeri (Verdacht auf Bänderriss) und Fabijan Podunavac (Sprunggelenk). „Es ist noch nicht alles ganz rosig“, sagt Grelics zum Verlauf der Vorbereitung. Für die Partie in Murnau lautet die Devise: „An erster Stelle steht Spielpraxis, aber das Ergebnis steht auch nicht ganz hinten an.“ (Rudi Stallein)