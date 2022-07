Wenig Vorfreude auf den Landesliga-Start: TuS Geretsried zum Auftakt mit Schrumpf-Kader

Der TuS Geretsried startet wieder in der Landesliga Südost. Vor dem Auftakt hat Trainer Martin Grelics allerdings mehr Kopfschmerzen als Vorfreude.

Geretsried – Vorfreude sieht anders aus. Martin Grelics hat einen Notizblock vor sich liegen. In der linken Spalte trägt der Cheftrainer des TuS Geretsried die Namen der Fußballer ein, die ihm in der Woche vor dem Landesliga-Auftakt zur Verfügung stehen. Es sind 15 – wohlgemerkt von Erster und Zweiter Mannschaft. Rechts ist die Liste derjenigen, auf die er aus diversen Gründen verzichten muss – ebenfalls ein gutes Dutzend.

Der 36-Jährige schnauft tief durch, dann sagt er: „Vielleicht haben wir heuer einen Ticken weniger Qualität im Kader. Und auch die Vorbereitung war nicht so, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber wir können trotzdem guten Gewissens in die Landesliga-Saison gehen.“

Noch so eine turbulente Spielzeit wie 2021/22 möchte der Sportlehrer nicht erleben. Nach einem personellen Umbruch in der Sommerpause kam die stark verjüngte Geretsrieder Elf nie richtig in Fahrt und lag nach der Vorrunde auf Abstiegs-Relegationsplatz 14. Mit der Rückkehr von Torjäger Srdan Ivkovic und Mittelfeldmann Robin Renger sowie der Verpflichtung von Innenverteidiger Simon Rauscheder kehrte die Stabilität zurück. „Die neuen Leute haben uns gutgetan“, betont Grelics. Mit einem vierten Rang in der Rückrunden-Tabelle beendete man die Saison letztlich auf dem neunten Platz. „Das war ein großer Kraftakt für alle Beteiligten“, stellt der Coach klar. An dem Plan, den Kader mit Talenten aus dem eigenen Nachwuchs und ambitionierten Leuten aus der Region zusammenzustellen, möchte man im jedem Fall festhalten. „Das ist der einzige sinnvolle Weg“, betont der 36-Jährige.

So wurde auf die defensiven Abgänge in die Regionalliga von Sebastian Rosina (zum SV Heimstetten) und Simon Rauscheder (zum FC Pipinsried) mit der Verpflichtung von Mick Paal aus Holzkirchen und dem Penzberger Christian Wiedenhofer reagiert. Dazu kehrte Patriot Lajqi zurück zu seinem Heimatverein. Aus dem bekanntermaßen hochklassigen TuS-Nachwuchs drängen weitere Kräfte wie Torhüter Lukas Günther und Stürmer Jonathan Bahnmüller nach; dazu gibt es mit Anton Berger und Florian Kellner zwei Spieler, die verletzungsbedingt länger pausiert hatten. Ein interessanter Mann ist auch Simeon Zoumis, der einst beim BCF Wolfratshausen mit dem Fußball begonnen hatte, jedoch viele Jahre lang in halb Europa unterwegs war und zuletzt in der spanischen U 19-Liga kickte. Dazu hat Grelics mit den verletzten Vitalij Lux und Roman Rauscheder sowie Mario Walker (pausiert) noch drei bisherige Stammkräfte in der Hinterhand, bei denen allerdings der Zeitpunkt einer Rückkehr komplett offen ist.

Die Vorbereitung für den mittlerweile höchstklassigsten Klub im Oberland ist durchwachsen ausgefallen. Gegen Bezirksliga-Aufsteiger TSV Murnau unterlag Geretsried mit 2:4, gegen Kreisligist Lenggrieser SC gab es einen knappen 3:2-Sieg. Ein großer Erfolg war das viertägige Trainingslager am Gardasee, doch nach der Rückkehr folgte der Rückschlag: „Nicht nachvollziehbar“ nennt Grelics den Auftritt seiner Elf bei der 2:3-Niederlage beim TSV Neuried (Bezirksliga). „Mich stört nicht das Ergebnis, sondern die Art und Weise, wie wir dort aufgetreten sind“, schimpft der 36-Jährige. Er hofft deshalb sehnsüchtig, dass seine Schützlinge bis zum Landesliga-Auftakt am Samstag, 16. Juli, gegen die SE Freising die Kurve bekommen: „Wir müssen jedes Spiel so angehen wie die vergangene Rückrunde.“

Nicht zuletzt, weil der TuS mit der Rückkehr in die Süd-Ost-Gruppe der Landesliga absolutes Neuland betritt. „Es sind sechs neue Vereine am Start, dazu gibt es wieder drei direkte Absteiger und drei Releganten“, betont Grelics. Interessant sei die Liga in jedem Fall, denn anstelle der bisherigen weiten Fahrten in die Region Augsburg oder ins Allgäu stehen Derbys gegen Pullach, Grünwald, Holzkirchen und Brunnthal auf dem Programm. „Wir haben die ersten Konkurrenten schon unter die Lupe genommen“, verrät der Coach, vermutet auch, dass die Vereine in Ost-Gruppe weniger kämpferisch, als spielerisch zu Werke gehen. Als Meisterschaftsfavoriten stuft er den TSV Wasserburg und den FC Unterföhring ein: „Sie haben einfach die stärksten Kader.“ Doch selbst vor Aufsteigern wie Dachau und Forstinning müsse man auf der Hut sein: „Da ist überall ein gutes personelles Fundament vorhanden.“

Was die eigenen Ziele betrifft, hat der A-Lizenz-Übungsleiter drei konkrete Wünsche. „Sportlich geht es für uns erst einmal um den Klassenerhalt. Deshalb möchte ich am besten nie in die untere Tabellenzone abrutschen“, sagt Grelics. Wichtig sei ihm deshalb auch, „dass wir immer als Mannschaft auftreten, dass jeder für den TuS brennt und wir diese Einstellung jede Woche auf den Platz bringen“. Und eine weitere Aufgabe hat er sich selbst auf die Fahne geschrieben: „Die Anbindung zu unseren A-Junioren soll möglichst schnell funktionieren.“