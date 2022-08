TuS Geretsried wiedererstarkt: „Dynamik und Energie im Training unglaublich“

Von: Rudi Stallein

Mit Dynamik und viel Energie holten die Geretsrieder Landesliga-Kicker um Ludwig Buchmair (li.) zuletzt zwei Siege gegen Grünwald und Dachau. Gegen den letztjährigen Landesliga-Dritten FC Schwaig soll nun einen weiterer Dreier angeschrieben werden. © Hans Lippert

Ein anhaltendes Hoch beherrscht derzeit nicht nur das Wetter, sondern auch das allgemeine Befinden beim TuS Geretsried.

Geretsried – Nach den zwei 1:0-Siegen gegen den TSV Grünwald und zuvor den ASV Dachau ist das Quecksilber im Stimmungsbarometer des Landesligisten sprunghaft in die Höhe geschnellt. „Es freut sich jeder aufs nächste Spiel, die Dynamik und Energie im Training ist unglaublich“, beobachtet Coach Daniel Dittmann.

Ursächlich hierfür sind wohl nicht nur die jüngsten Erfolge, sondern auch das Ende der Urlaubssaison. „Es gibt wieder einen Konkurrenzkampf“, so der 22-Jährige. Auch deshalb sei „extrem viel Spielfreude“ bei den Übungseinheiten spürbar. „Jeder ist völlig fokussiert.“

Der Blick auf die Heimtabelle tut ein Übriges: Die wird derzeit mit drei Siegen aus fünf Partien vom TuS Geretsried angeführt. Und Dittmann gibt sich zuversichtlich, dass diese Bilanz im Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig an diesem Freitag (Anstoß 18.15 Uhr) ausgebaut wird. „Jeder hat wieder Freude an seinem Sport und an dieser Spielidee“, betont der Coach. Die Spielidee ist schnell skizziert: Viel Ballbesitz, Kurzpassspiel, mann- und raumorientiert pressen, verlorene Bälle schnell zurückerobern, kurz: „Wir wollen den Gegner dominieren, viele Torchancen kreieren“, betont Dittmann. Das soll nun das Team von Spielertrainer Ben Held spüren. Was nicht heißt, dass man Schwaig unterschätzt. „Die waren letztes Jahr Dritter“, weiß der TuS-Trainer, der bei der Gegner-Analyse festgestellt hat, dass Schwaig „sehr kontrolliert im Pressing“ sei und über eine starke Defensive verfüge. Das verrät auch ein Blick auf die Tabelle, die mit einem Torverhältnis von 7:10 die engen Ergebnisse in den bisherigen sieben Spielen des FC dokumentiert.

Der Überflieger der Vorsaison, der sich als Aufsteiger bis zum Schluss Hoffnungen auf einen direkten Durchmarsch durch die Landesliga machen dürfte, kommt heuer nicht recht in Gang, liegt derzeit auf dem vorletzten Platz. Erst ein Sieg, ein 1:0 gegen den ASV Dachau am dritten Spieltag, steht auf der Habenseite. „Und drei Unentschieden. Das waren für uns keine schlechten Ergebnisse, aber mit den Remis gewinnt man wenig“, relativiert Wolfgang Lang. „Letztes Jahr hatten wir einen guten Lauf, da sind auch die Entscheidungen oft zu unseren Gunsten ausgefallen. Nun ist es anders herum, und wir wissen: Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger immer das schwerste“, erläutert der Fußballabteilungsleiter der Sportfreunde. Dennoch sei er weiterhin zuversichtlich, dass die Mannschaft die Qualität für die Landesliga habe. Für „heiße Duell“ gegen den TuS Geretsried kündigt Lang an: „Natürlich wollen wir was mitnehmen. Wir brauchen die Punkte.“

Erfreulich für den FC: Torjäger Raffael Ascher, der zuletzt bei der 1:2-Heimniederlage gegen den TSV Ampfing vermisst wurde, ist aus dem Urlaub zurück ist.

Personell können die Gastgeber nahezu aus dem Vollen schöpfen. Nicht im Aufgebot ist Benjamin Fister, den’s im Oberschenkel zwickt. Ein Fragezeichen stehe hinter dem Einsatz von TuS-Goalgetter Srdan Ivkovic, der wegen gesundheitlicher Probleme diese Woche nicht habe trainieren können. Gut drauf präsentiert sich derweil Fabijan Podunavac. „Der hat es im Training gut gemacht“, lobt der TuS-Coach den genesenen Flügelflitzer. Was nicht bedeute, dass er deshalb die zuletzt erfolgreiche Startelf ändert. „Aber wir haben auf der Bank wieder Optionen.“ (Rudi Stallein)

TuS Geretsried

Voß, Günther – L. Kellner, Wiedenhofer, P. Lajqi, Buchmair, Pech, T. Karpouzidis, Schrills, Buchner, Jon. Bahnmüller, Podunavac, L. Lajqi, Renger, Walker, Zoumis, Ivkovic, J. Kirschner.