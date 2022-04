TuS Geretsried: Coach Martin Grelics verlängert - und bekommt einen neuen Co

Einer bleibt, einer geht: Während TuS-Chefcoach Martin Grelics (re.) seinen Vertrag verlängert hat, verlässt sein bisheriger Assistent Christian Steeb den Verein. © rst

Der Klassenerhalt ist für die Geretsrieder Landesliga-Fußballer noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber im Hintergrund sind bereits die Weichen für die nächste Spielzeit gestellt worden: Cheftrainer Martin Grelics (35) hat seinen Vertrag um eine weitere Saison verlängert.

Geretsried – Das konnte nicht unbedingt vorausgesetzt werden nach den Querelen im vergangenen Sommer und dem zähen, oft nervenraubenden Saisonverlauf, der den Coach zwischendurch nachdenklich werden ließ. Aber das Gewitter, dass sich in der Winterpause über dem Vereinsheim im Isarau-Stadion entlud, hatte offenbar reinigende Wirkung. „Ich habe wieder die hundertprozentige Überzeugung was das Arbeiten mit den Jungs angeht“, begründet Grelics seinen Entschluss, noch ein Jahr dranzuhängen. Sein Verhältnis zur Mannschaft beschreibt er selbst als positiv: „Es haben alle das Gefühl, dass wir zusammen noch nicht am Ende der Reise angekommen sind.“

Positiv beeinflusst worden ist seine Entscheidung wohl auch durch „Anzeichen, dass es künftig anders strukturiert wird“, wie der Trainer es formuliert. Es seien Signale aus der Mannschaft gekommen, dass beispielsweise die Urlaubsplanung im kommenden Sommer anders ablaufe. Im August und September 2021 hatten teils lange, oft zeitgleiche Urlaubsreisen von Fußballern für erheblichen Unmut gesorgt.

Aus Geretsried verabschieden wird sich am Ende dieser Saison Co-Trainer Christian Steeb. „Ich habe dann mein Referendariat beendet und rutsche als Lehrer in den sogenannten Bayern-Pool. Das bedeutet, dass ich noch nicht weiß, wo ich im August eingesetzt werde“, erklärt der 32-Jährige. Er habe derzeit keine Ambitionen einen neuen Trainerjob anzunehmen, sondern werde „ganz sicher erst mal ein Jahr Pause machen“.

Seinen Platz nimmt künftig Daniel Dittmann (22) ein, der derzeit noch die Geretsrieder U19 trainiert. „Er ist ein ganz anderer Typ als Christian, aber ein Trainertalent, mit dem ich mich sehr gut verstehe“, sagt Grelics über seinen neuen Co-Trainer. „Ich freue mich die Zusammenarbeit.“ (rst)