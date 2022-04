Martin Grelics nach vier TuS-Siegen in Serie: „Man spielt nicht gern gegen uns“

Teilen

Mit gestärktem Selbstvertrauen gehen die Landesliga-Kicker um Anastasios Karpouzidis (schwarzes Trikot) in die Partie gegen den einen Punkt besser platzierten VfB Durach. © Hans Lippert

Nach vier knappen Dreiern steht der TuS Geretsried in der Landesliga über dem Strich. Trainer Grelics strahlt vor der Partie gegen Durch Selbstvertrauen aus.

Geretsried – Vier Siege in Folgen haben das Geretsrieder Selbstvertrauen gestärkt. „Ich glaube, man spielt nicht gern gegen uns im Augenblick“, sagt TuS-Trainer Martin Grelics vor dem Heimspiel gegen den VfB Durach. Das in der Tabelle nur zwei Punkte und drei Plätze vor dem TuS liegende Team aus dem Oberallgäu soll das nächste „Opfer“ des wiedererstarkten Selbstbewusstseins werden.

„Es wird wieder ein enges Spiel werden und wir werden mit derselben Energie auftreten müssen, wie zuletzt.“

Und könnte so den Wandel im Auftreten der Grelics-Truppe am deutlichsten widerspiegeln. Denn das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison, Mitte September vorigen Jahres, stellte in der an Rückschlägen reichen Hinrunde für den TuS einen Tiefpunkt dar: Mit einem frustrierenden 1:6 traten die Geretsrieder damals die Heimreise an. Nach starkem Beginn und einem verschossenen Elfmeter „ging’s dahin“, erinnert sich Grelics an den zwölften Spieltag. „Man hat sich ergeben.“

Auch aus diesem Grund mache es „nicht viel Sinn, die Hinrundenspiele zu vergleichen“, sagt der TuS-Coach. Denn derzeit verschwendet seine Mannschaft keinen Gedanken an Aufgeben, wie zuletzt in Ehekirchen, wo sie einen 0:2-Rückstand in der Schlussviertelstunde in einen 3:2-Sieg drehte. „Wir sind körperlich-mental in einem ganz anderen Zustand, das macht uns gerade stark“, erklärt Grelics die späten Tore, die nicht nur im letzten Spiel die Entscheidung brachten. Aber man wolle sich nicht darauf verlassen, dass das immer gelinge. Deshalb sei das Ziel gegen Durach, in Führung zu gehen. „Es wird wieder ein enges Spiel werden und wir werden mit derselben Energie auftreten müssen, wie zuletzt“, prophezeit der Trainer.

Srdan Ivkvoic nach seiner Roten Karte in Ehekirchen für drei Spiele gesperrt

Die Startelf wird ein anderes Gesicht haben. Mario Walker ist privat verhindert, womit für Fabio Pech die Chancen auf einen Platz in der Anfangsformation steigen. Den hat auch Robin Renger wohl wieder sicher, da auch Srdan Ivkovic zuschauen muss. Für sein „rohes Foulspiel“ (so die Beurteilung des Sportgerichts) in der Nachspielzeit in Ehekirchen bekam der Stürmer drei Wochen Sperre aufgebrummt. „Das tut weh, da müssen wir nicht drumrum reden“, sagt Martin Grelics, gibt sich aber zuversichtlich, dass man das „jetzt besser auffangen“ könne. „Alle, die am Samstag auflaufen haben es verdient in der Startelf zu stehen.“

Trotz der erfreulichen Serie aus den vergangenen Spielen fehlen nach der Hochrechnung des Trainers aus den verbleibenden sieben Partien nach drei Siege zum sicheren Klassenverbleib. „Je früher, desto lieber“, so Grelics. Am besten beginnend mit einer Revanche gegen Durach. (RUDI STALLEIN)

TuS Geretsried

Voß, Untch - Rosina, Buchner, N. Karpouzidis, L. Kellner, Joh. Bahnmüller, Schrills, Lajqi (?), Podunavac, Buchmair, Renger, Pech, T. Karpouzidis, Jon. Bahnmüller, Klein.

Pokalspiel

Am Ostermontag steht für den TuS Geretsried die zweite Qualifikationsrunde zum Totopokal auf dem Programm. Gegner ist Ligakonkurrent TSV Gersthofen, Anstoß ist um 15 Uhr im Isaraustadion.