TuS Geretsried: Nur kein unliebsames Déjà-vu

Selbstvertrauen getankt haben die Geretsrieder um Fabio Pech (li.) und Taso Karpouzidis (re.) beim jüngsten 2:1-Sieg in Garmisch. Am Sonntag möchte der TuS in Egg weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt holen. © or

Ohne den beruflich verhinderten Robin Renger und den verletzten Simon Rauscheder müssen die Geretsrieder Fußballer in Egg an der Günz antreten. Doch der Kader ist mittlerweile breit genug, um die Ausfälle abzufangen.

Geretsried – Zwei Siege nacheinander – dieses Erfolgserlebnis konnten die Fußballer des TuS Geretsried in dieser Saison erst drei Mal genießen. Wie zuletzt gegen den SC Olching (3:2) und beim FC Garmisch-Partenkirchen (2:1) siegte die Elf von Martin Grelics auch in der Hinrunde gegen diese zwei Gegner. Dann aber machte der SV Egg an der Günz mit einem 3:1-Sieg im Isarau-Stadion der aufkeimenden Geretsrieder Euphorie den Garaus. Da wäre es nicht verwunderlich, wenn Gedanken an ein unliebsames Déjà-vu am Sonntag die Reise ins Unterallgäu begleiten.

Zumal man nun schon drei Spiele in Folge gegen Egg verloren hat, wobei der letzte Auftritt im Unterallgäu Züge eines Desasters trug: 2:6 hieß es damals aus Geretsrieder Sicht. „Aber dieses Resultat hat keine Relevanz mehr“, wischt Martin Grelics die Erinnerung an den 25. August 2019 beiseite. Diesmal soll das gute Gefühl, dass sich nach den jüngsten Erfolgen ums Isarau-Stadion ausbreitet, noch eine Weile konserviert werden. „Es tut natürlich gut. Aber es waren beides enge Spiele“, sagt der TuS-Coach und stimmt darauf ein, dass auch weiterhin eher Schonkost zu erwarten ist: „Es wird noch viele solche Spiele geben, in denen der Kampf dominiert und wir nicht den schönsten Fußball auf den Platz bringen.“ Bei seinen Kickern seien die „Grundtugenden“ weiterhin gefragt, und die braucht es umso mehr, da Grelics sein „Winning Team“ auf mindestens zwei Positionen umstellen muss: Robin Renger ist beruflich verhindert, Simon Rauscheder fällt wegen einer Muskelverletzung aus. „Es ist schwierig, die beiden eins zu eins zu ersetzen, aber wir sind inzwischen in der Lage solche Ausfälle mit Qualität zu kompensieren“, weist der TuS-Trainer auf die aktuelle Breite seines Kaders hin. So darf sich nach Rengers Ausfall Kapitän Sebastian Schrills nach monatelanger Verletzungspause eine „realistische Chance auf einen Startelf-Einsatz“ ausrechnen. Statt Rauscheder könnte Sebastian Rosina in die Innenverteidigung rücken, falls der Coach Lukas Kellner nach zweiwöchiger Trainingspause zunächst auf der Bank platziert.

Da trifft es sich gut, dass Srdan Ivkovic wieder trifft. Mit seinen zwei Toren gegen seinen Ex-Verein Garmisch dürfte der Kroate ordentlich Selbstvertrauen getankt haben, um seinen Beitrag zu leisten, den Wunsch des Trainers für die nächste Auswärtsfahrt zu erfüllen. „Wir möchten dort einfach punkten und weiter Anschluss zum Mittelfeld herstellen“, sagt Martin Grelics. Und wenn schon ein Déjà-vu, dann bitte an jenes Spiel aus dem Sommer 2018: Damals leitete Ivkovic in Egg mit einem frühen Führungstreffer den Geretsrieder 2:0-Sieg ein.

TuS Geretsried: Voß, Untch - Rosina, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Lajqi, Walker, Ivkovic, Podunavac, Pech, Schrills, N. Karpouzidis, L. Kellner, Buchner, Reitel.