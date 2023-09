TuS Geretsried reist nach dem letzten frustrierenden Remis mit viel Zuversicht nach Wasserburg

Von: Rudi Stallein

Eine von vielen vergebenen Chancen: Sebastian Schrills (li., TuS) scheitert an Bruckmühls Torhüter Markus Stiglmeir. Foto: RST © RST

Sie hätten die drei Punkte dringend gebraucht, um im Tabellenkeller ein bisschen Boden gutzumachen. Und sie hatten sie ja auch so gut wie im Sack.

Geretsried – Bis eine einzige Unachtsamkeit in der Nachspielzeit dem SV Bruckmühl ein glückliches 1:1-Unentschieden im Auswärtsspiel beim TuS Geretsried schenkte. Im Auswärtsspiel am heutigen Freitagabend beim TSV Wasserburg (Anstoß 19.30 Uhr) soll’s mit dem Punkten besser klappen.

Der Frust über verschenkte zwei Punkte saß so tief, dass Trainer Daniel Dittmann auf die übliche Videoanalyse vor dem Montagstraining verzichtete. „Wir haben weder das Video angeschaut, noch über das Spiel gesprochen“, sagt der TuS-Coach. „Es macht Ivkovic und Schrills ja nicht besser, wenn sie sich ihre vergebenen Chancen noch mal anschauen müssen.“ Und inhaltlich habe es „ja wenig zu reden gegeben“.

Optimismus verdrängt Enttäuschung bei der TuS Geretsried

Nach zwei intensiven Trainingseinheiten habe er aber das Gefühl, dass die Enttäuschung von Optimismus verdrängt worden ist. „Was ich aus der Sache ziehe, ist, dass es Energien freisetzt“, so Dittmann. Jedenfalls sei in dieser Woche „sehr, sehr, sehr gut trainiert“ worden. „Viel Spaß war angesagt.“

Spielerisch konnte der Coach mit den letzten drei Spielen zufrieden sein. Nur hätte der Aufwand mehr als fünf Punkte einbringen dürfen. Die Gegner orientiert sich in der Tabelle nach acht Spieltagen wieder im vorderen Drittel, von wo sie sich nach der letzten Saison in die Sommerpause verabschiedet hatten. Als einzige Mannschaft neben Tabellenführer Grünwald hat die Truppe von Florian Heller noch kein Spiel verloren.

Coach Dittmann bezeichnet TSV Wasserburg als „heimstärkste Mannschaft der Liga“

Das ist nach dem verkorksten Ende gegen Bruckmühl eine passende Herausforderung. „Vielleicht sind wir ja so was wie die Party-Crasher und bringen ihnen die erste Niederlage bei“, sagt Dittmann über die seiner Einschätzung nach „wohl heimstärkste Mannschaft der ganzen Liga“.

Personell wird der TuS-Coach in der Startelf der vorigen Woche die eine oder andere Änderung vornehmen müssen. Belmin Idrizovic zog sich im Spiel gegen Bruckmühl schon früh eine Muskelverletzung zu, eine genaue Diagnose steht noch aus. Zudem habe Srdan Ivkovic im Training einen Schlag abbekommen, über seine Einsatzmöglichkeiten sollte das Abschlusstraining Aufschluss geben. Wieder zurück im Kader sind Lukas Kellner und Kenan Numanovic. (Rudi Stallein)

TuS Geretsried

Radic, Günther - Wiedenhofer, Hofherr, Maison, Renger, Podunavac, Pech, Fister, Numanovic, Kellner, T. Karpouzidis, Lajqi, Dukic, Prepeluh, Schrills, Ivkovic (?), Thiess.

TuS-Fanbus

Für Fans, die den TuS beim Auswärtsspiel in Wasserburg unterstützen wollen, steht ein Bus bereit. Treffpunkt am Sportheim/Isaraustadion 16 Uhr, Abfahrt ist um 16:15 Uhr. Anstoß in Wasserburg: 19.30 Uhr