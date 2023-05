TuS-Rückkehrer Renger erklärt den Erfolgslauf und lobt Dittmann: „Unglaubliche taktische Kompetenz“

Von: Rudi Stallein

Kopf der Mannschaft: Spielgestalter Robin Renger (li.) sieht ein sehr gutes Gerüst im Kader seiner Mannschaft, möchte schnell den Klassenerhalt mit dem TuS Geretsried klar machen und künftig weiter vorne mitspielen. Foto: Rudi Stallein © Rudi Stallein

Robin Renger ist nach Geretsried zurückgekehrt. Vor dem Aufeinandertreffen gegen seinen Ex-Klub Wasserburg erklärt er die starke Rückrunde des TuS.

Geretsried – Es ist wie so oft in den vergangenen Jahren: Auf eine verkorkste Hinrunde lassen die Fußballer des TuS Geretsried eine grandiose Rückrunde folgen. Mit einem gravierenden Unterschied: Trotz Platz zwei in der Rückrundentabelle ist für das Team um Spielgestalter Robin Renger (26) dieses Mal die Abstiegsgefahr vier Spieltage vor Schluss nicht gebannt.

Robin Renger über den TuS Geretsried und den Abstiegskampf der Landesliga Südost

„Das ist motivierend und mental kräftezehrend“, erklärt der Projektmanager eines Münchner E-Sport-Unternehmens im Gespräch mit unserem Mitarbeiter Rudi Stallein. Und er verrät die Gründe für die Leistungsexplosion in diesem Frühjahr.

Herr Renger, das 4:0 gegen Eggenfelden war sehr überzeugend. Wie zufrieden sind Sie selbst?

Sehr, sehr zufrieden. Ich habe auch zu meinen Mannschaftskollegen gesagt, dass das eine Leistung war, die ich in dieser Form selten bei uns erlebt habe. Weil es mehr oder weniger über das gesamte Spiel dominant war. Ohne größere Leistungsabfälle, dass wir uns mal eine Pause genommen haben. Wir haben das Spiel über 90 Minuten konstant durchgezogen. Zwar gegen einen Gegner, der ein bisschen seiner Form hinterherläuft, aber trotzdem: Ihn so zu beherrschen – man kann Eggenfelden in der ersten Halbzeit den Willen nicht absprechen –, das war schon sehr gut. Wir haben dann auch zu guten Zeitpunkten die Tore gemacht und dadurch immer die Kontrolle behalten.

War das schon der Klassenerhalt?

Ich glaube, dass es eine Vorentscheidung war, weil wir zum einen die drei Punkte ausgebaut haben, zum anderen auch noch den direkten Vergleich geholt haben, den darf man nicht vergessen. Und ich glaube auch, dass wir mit dem Lauf, den wir gerade haben, und mit der Qualität zurzeit im Kader in den restlichen Spielen die nötigen Punkte holen und hoffentlich nicht erst am letzten Spieltag das Ding klarmachen.

Sie haben die Form der Mannschaft angesprochen. Wie kommt die zustande im Vergleich zur Hinrunde, wo es phasenweise gar nicht gut lief?

Wir haben im Winter drei Neuzugänge bekommen mit Marko Dukic, Cedomir Radic und Adrian Hofherr. Im Prinzip kann man Niko Karpouzidis als vierten Neuzugang sehen, wegen seiner Kopfverletzung, die ihn in der Hinrunde außer Gefecht gesetzt hat. Damit haben wir eine unglaubliche Tiefe im Kader bekommen, wo du dich 100-prozentig auf deinen Nebenmann verlassen kannst. Und die Tiefe des Kaders, gepaart mit Einwechslungen, die zu keinem Leistungsabfall führen, sondern im Gegenteil noch mal eine Belebung sein können, weil wir einfach auf jeder Position aktuell reagieren können, das ist so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg. Und die Qualität im Kader ist so gut, dass wir so eine Form auch halten können.

Es scheint in allen Bereichen im Augenblick sehr gut zu funktionieren.

Ja, zusätzlich zur Kaderbreite muss man sagen, dass auch die Harmonie zwischen Trainerteam und Mannschaft ganz gut passt. An der Stelle darf man Daniel Dittmann auch mal loben, der den Spagat zwischen Autorität eines Trainers und dem Kumpeltyp sehr gut hinkriegt. Das ist zu dem, dass der Kader sich deutlich verstärkt hat, noch mal ein riesiger Pluspunkt. Alles zusammen führt dann zu der Leistung, die wir aktuell auf den Platz bringen.

Ein interessanter Aspekt: Die Mannschaft musste ja kurz nach Saisonbeginn einen Trainerwechsel verkraften. Martin Grelics war überraschend zurückgetreten, Daniel Dittmann übernahm. Wie geht man damit um?

Ich kann nur für mich sprechen. Und für mich war es kein großer Umbruch, weil Daniel ja auch schon in der Vorbereitung präsent war. Da stand kein neues Gesicht vor uns. Trotz des Schocks, der zweifelsohne da war, weil Martin ja über Jahre auch eine gewisse Bezugsperson war und eine Rolle in dem Verein hatte, war der Cut nicht so extrem, weil Daniel schon eingebunden war.

Aber mit damals 22 Jahren extrem jung für einen Cheftrainer. War das eine große Umgewöhnung?

Tatsächlich gar nicht, weil er viel reifer ist, als es sein Alter vermuten lässt. Wenn man nicht weiß, wie alt er ist, merkt man es nicht. Im Trainingsalltag nicht, in der Art, wie er mit dem Team spricht nicht. Und wir haben vom Grundgerüst eine relativ junge Mannschaft, da spielt das Alter des Trainers keine Rolle – hat auch damals keine Rolle gespielt.

Martin Grelics hält große Stücke auf Dittmann, der Vorstand auch: Was macht ihn als Trainer aus?

Er hat eine unglaubliche taktische Kompetenz. Rein was trainertechnische Inhalte angeht – Trainingsinhalte, Trainingssteuerung – die machen Sinn, die machen Spaß. Und dann ist es die Art, wie er mit der Mannschaft umgeht. Trotz des jungen Alters legt er eine natürliche Autorität an den Tag, die authentisch ist, die nicht aufgesetzt ist, und trotzdem einfach pushen kann. Was ihn außerdem ausmacht, ist, dass er mit verschiedenen Spielertypen umgehen kann, auch Spieler, die auf der Bank sitzen, erreicht. Auch wenn seine Entwicklung noch lange nicht zu Ende ist, ist er schon auf einem unglaublich hohen Niveau.

Kommen wir noch mal zurück auf die Liga: Die Mannschaft steckte im Winter – man darf fast sagen: traditionell – im Tabellenkeller. Nun spielt sie wieder eine unglaubliche Rückrunde, kommt aber in der Tabelle nur mühsam voran, weil die anderen auch ständig gewinnen. Schafft diese Situation zusätzliche Motivation oder deprimiert einen das?

Die Frage führt schon zur Antwort (lacht). Zum einen ist der Druck, der vorherrscht, weil du trotz der Erfolge dazu verdammt bist, immer wieder gewinnen zu müssen, sicher leistungsfördernd. Die andere Seite würde ich nicht deprimierend nennen, sondern mental auslaugend. Weil wir gefühlt schon fünf Finalspiele hatten in der Rückrunde, wo wir gegen direkte Konkurrenten gewinnen mussten. Das finde ich mental kräftezehrend, wenn das über mehrere Wochen so geht.

Sie kennen beide Landesligen, Südwest und Südost – hatten Sie sich den Wechsel von der einen in die andere Gruppe so schwer vorgestellt?

Man merkt auf jeden Fall einen Leistungsunterschied. Die Südost-Staffel ist deutlich herausfordernder als die Südwest-Staffel. Erwartungen hatte ich aber nicht, deswegen kann ich nicht sagen, dass es mich überrascht hat. Aber man ist jede Woche deutlich mehr gefordert. Und ich habe noch eine persönliche Sicht, weil ich in Ebersberg wohne und da die Südost-Staffel angenehmer ist, weil es räumlich auch bei den Auswärtsfahrten eine gewisse Nähe ist. Deshalb bin ich ganz froh, dass wir in dieser Liga spielen.

Zwischendurch waren Sie ein halbes Jahr beim TSV Wasserburg, wegen der weiten Fahrten nach Geretsried, wie es hieß…

Ja, richtig. Von Ebersberg nach Geretsried ins Training ist es jedes Mal eine Stunde. An manchen Tagen ist das ziemlich kräftezehrend. Für das Thema Geretsried muss ich mich jedes Jahr wieder bewusst entscheiden, den Aufwand auf mich zu nehmen. Andererseits muss ich sagen, dass ich in Geretsried immer eine gute Zeit hatte. Ich habe damals den Schritt nach Wasserburg wegen der räumlichen Nähe gewagt und absolut nicht bereut.

Warum sind Sie nach nur einem halben Jahr zurückgekommen?

Ich hatte dort eine super Zeit, aber wir haben auch eine gewisse Talfahrt durchlaufen mit der Mannschaft, was zu einem Trainerwechsel geführt hat. Ich war damals verletzt, habe den Wechsel nicht direkt mitbekommen und bin persönlich mit dem neuen Trainer nicht zurechtgekommen. Es war eine rein trainerbasierte Entscheidung, nach Geretsried zurückzugehen. Das Projekt Wasserburg hat im Winter nicht mehr den Spaß gemacht, wie noch im Sommer.

Weckt es besondere Emotionen, wenn Sie am Freitagabend gegen Wasserburg spielen und den Klub eventuell mit runterziehen, aber mit Geretsried gleichzeitig den Klassenerhalt fix machen können?

Tatsächlich tangiert mich das Thema relativ wenig. Ich war beim Hinspiel selbst überrascht, dass da bei mir keine anderen Gefühle hochkamen als bei jedem anderen Ligaspiel. Ich glaube nicht, dass da irgendwas aufwacht, weil sich unsere Wege im Guten getrennt haben. Es geht darum, das Spiel zu gewinnen.

Die Saison geht dem Ende entgegen, da macht man sich Gedanken über die nächste. Haben Sie in dieser Hinsicht schon eine Entscheidung getroffen?

Wir haben mit Martin Grelics und Ibro Filan darüber gesprochen und waren schnell der Meinung, dass beide Seiten so weitermachen wollen, wie es aktuell ist. Deswegen glaube ich, dass es in diese Richtung geht.

Und wo soll es sportlich noch hingehen?

Kurzfristig ist das relativ klar: Wir wollen so schnell wie möglich Ruhe haben. Ich glaube, wir haben mit dem Kader, der hoffentlich im Wesentlichen zusammenbleibt und vielleicht nur eine kleine Ergänzung dazu bekommt, ein sehr gutes Gerüst. Und dementsprechend dann auch mal die Ambition, wieder leistungsgerecht vorne mitzuspielen. Ich glaube, dass das möglich ist im kommenden Jahr, auch in einer stärkeren Südost-Staffel. Wir können mit dieser Mannschaft den Anspruch an uns selbst stellen, im oberen Drittel, vielleicht auf den vorderen Plätzen für lange Zeit der Saison mitzuspielen. (rst)