Gut präpariert für den Abstiegskampf: TuS Geretsried überzeugt gegen SE Freising

Von: Rudi Stallein

Gelungene Generalprobe: Der TuS Geretsried um (schwarze Trikots, v. li.) Christian Wiedenhofer und Harun Mohamed gewann sein letztes Vorbereitungsspiel vor dem Landesliga-Start in Freising mit 2:0. Foto: dieter michalek © dieter michalek

Die Generalprobe ist gelungen: Mit 2:0 gewannen die Fußballer des TuS Geretsried am Samstag ihr letztes Testspiel beim SE Freising

Freising/Geretsried – Die Fußballer des TuS Geretsried zeigten sich damit für die Saisonfortsetzung gegen Karlsfeld am kommenden Samstag, 4. März, gut vorbereitet.

Die Vorzeichen für die Partie beim Ligakonkurrenten waren nicht optimal. Auf der Auswechselbank verblieben nur noch Marc Thiess, Christoph Klein und Florian Zymeri, nachdem ein halbes Dutzend Stammkräfte aus unterschiedlichen Gründen hatte passen müssen. „Das war vor dem Spiel klar“, gab sich Daniel Dittmann gelassen. „Und die anderen habe es ja gut gemacht“, zeigte sich der TuS-Coach erfreut, dass die Kaderbreite nunmehr genug Optionen bietet und der Konkurrenzkampf im Training Früchte trägt.

Ein wenig erschwerend hinzu kam, dass in Freising nicht wie erwartet auf Kunstrasen gespielt wurde, was ein Umdenken in der Spielweise erforderte. „Rasen ist um diese Jahreszeit nicht unbedingt für Kurzpassspiel geeignet“, sagt Dittmann. Aber auch mit dieser Umstellung kam sein Team gut zurecht, es nahm die Zweikämpfe an, verteidigte mutig nach vorn und präsentierte sich recht kommunikativ. „Im Coaching untereinander waren sie diesmal echt aktiv – das hat viel geholfen“, meint der Geretsrieder Trainer.

So ging der TuS bereits früh in Führung. In der elften Minute beförderte Innenverteidiger Adrian Hofherr nach Freistoß von Robin Renger den Ball per Kopf gegen die Laufrichtung von SE-Torhüter Jonas Trost zum 1:0 ins Netz. Drei Minuten später erlief Toni Berger einen Pass in die Tiefe von Marko Dukic und vollendete „eiskalt“ zum 2:0. Weil aufseiten der Gäste „ein paar Dinger nicht sauber ausgespielt“ worden seien und die Gastgeber bei ihren Bemühungen „gefühlt 27-mal ins Abseits liefen“, blieb es bei diesem Ergebnis bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel verpasste zunächst Berger eine respektable Chance, den Vorsprung auszubauen. Dann verlor Harun Mohamed im gegnerischen Sechzehner für einen Moment „ein bisschen die Orientierung“ (Dittmann) und legte – statt sich zu drehen und selbst den Abschluss zu wagen – auf Berger zurück, der wiederum das Ziel verfehlte.

„Wir hatten das Spiel insgesamt gut unter Kontrolle“, fasste TuS-Trainer Dittmann zusammen. Nur einmal, kurz vor Schluss, nachdem SE-Abwehrspieler Michael Schmid sich nach einem Foul an Berger bereits mit Gelb-rot verabschiedet hatte, wäre dem Sportclub beinahe der Anschlusstreffer gelungen. Aber Geretsrieds Torhüter Cedomir Radic war beim Flachschuss ins lange Eck auf dem Posten. „Den hat er überragend pariert“, lobte der Coach seinen Neuzugang. (Rudi Stallein)