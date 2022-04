TuS Geretsried II besiegt Hausham: Leistung endlich mal auf den Platz gebracht

Der TuS Geretsried II fuhr einen souveränen Sieg ein. © Ludsteck

Ganz nach dem Geschmack ihres Trainers präsentierte sich die TuS-Reserve beim 2:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten Hausham.

TuS Geretsried II - SG Hausham 2:0 (0:0) – „Ich habe immer gesagt: Wir haben eine gute Truppe auf dem Zettel, aber das müssen wir auch mal auf den Platz bringen“, erklärte Coach Hans Schneider. „Das haben sie heute gemacht.“

Das Erfolgsrezept klingt simpel: „Wenig zugelassen, gut gepresst, dem Gegner ein bisschen den Schneid abgekauft.“ So beschreibt Schneider einen seiner Ansicht nach „dominanten Auftritt“ der durch die Landesligaspieler Lukas Kellner und Fabio Pech verstärkten Gastgeber im ersten Durchgang. Dennoch ging es mit einem torlosen Remis in die Pause. Nach Wiederbeginn war es Pech, der mit einem 20-Meter-Schuss zum 1:0 (49.) traf und die Hoffnung auf einen Sieg verstärkte. Fünf Minuten später stellte Christoph Klein, der zuvor von SG-Schlussmann Michael Wiesböck von den Beinen geholt worden war, per Elfmeter den 2:0-Endstand her. „Mit dem Spiel bin ich zufrieden, sie haben es gut gemacht“, sagt TuS-Trainer Schneider. (Rudi Stallein)