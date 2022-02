18 Spieler sagen ab: TuS Geretsried siegt mit Rumpfkader gegen TSV Murnau

Musste beim Testspiel improvisieren: TuS-Coach Martin Grelics. © Hans Lippert

Durch ein Tor von Christoph Klein haben die Fußballer des TuS Geretsried ihr erstes Testspiel beim TSV Murnau mit 1:0 (0:0) gewonnen.

Murnau/Geretsried – Doch der Sieg hat nur bedingt Aussagekraft. Es begann wie so oft in dieser Saison – mit Absagen. Insgesamt zählte Trainer Martin Grelics 18 Akteure, die in dieser Saison bereits zum Einsatz gekommen waren, aber in Murnau aus unterschiedlichen Gründen nicht dabei sein konnten.

„Wir haben versucht, das Beste draus zu machen“, sagte der Coach und schien mit dem Ergebnis der Bemühungen zufrieden zu sein: „Das Defensivverhalten war das Hauptthema. Und wir haben wenig zugelassen.“ Erst kurz vor Schluss ergab sich für die Gastgeber, bei denen Neuzugang Michael Marinkovic fehlte, eine zwingende Chance. Der Ball flog jedoch übers Tor.

Offensiv blieb auch bei den Gästen vieles Stückwerk. „Der Spielaufbau war hinkend“, meinte Grelics. Und eigene Torgelegenheiten waren ebenfalls rar, was auch der Tatsache geschuldet war, dass nahezu der komplette Angriff nicht zugegen war. Bis auf Christoph Klein, der kurz nach der Pause nach einer scharfen, flachen Hereingabe von Fabio Pech an TSV-Torhüter Felix Schürer scheiterte. Wenig später blieb Klein, der von Sebastian Rosina mit einem Pass in die Tiefe in Position gebracht worden war, im Eins-gegen-Eins Sieger gegen Schürer und markierte so das Tor des Tages.

Gelungene Debüts lieferten die Winterzugänge Robin Renger und Simon Rauscheder. „Sie haben sich nahtlos in die Mannschaft eingefügt“, erklärte Martin Grelics. Sein Fazit: „Es war ein intensives Spiel, aber mit wenig Torchancen. Alles in allem war das ordentlich, aber wir brauchen noch ein paar Rückkehrer.“ (Rudi Stallein)