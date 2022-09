TuS Geretsried: Gelingt ein Heimsieg gegen Landshut? „Jedes Spiel ist völlig unberechenbar“

Von: Rudi Stallein

Ordentlich reinhängen müssen sich Benedikt Buchner (li.) und der TuS Geretsried im Heimspiel gegen Landshut, denn zuletzt kassierte der Landesligist zwei bittere Niederlagen und schwebt in Abstiegsgefahr. Foto: hans lippert © hans lippert

Der TuS Geretsried empfängt am Samstag um 15.00 Uhr mit der SpVgg Landshut den Zweitplatzierten der Landesliga Südost. Dittmann glaubt an einen Heimsieg.

Geretsried – Seit man ihn zum Cheftrainer befördert hat, lässt seine Mannschaft die Punkte liegen. 0:6 hieß es für den TuS Geretsried im Auswärtsspiel beim TSV Ampfing, eine Woche später unterlag man bei Schlusslicht TSV Brunnthal mit 1:2. Aber davon lässt sich Daniel Dittmann nicht aus der Ruhe bringen. „Das hemmt mich nicht, ich bin völlig befreit“, versichert der 22-Jährige nach den zwei jüngsten Niederlagen. „Das ist ja ein längerer Prozess, ich konzentriere mich ganz auf die Entwicklung.“

Nur eines habe er sich kurzzeitig abgewöhnt: „Es tut mal gut, nicht auf die Tabelle zu schauen.“ Nicht, weil seine eigene Mannschaft da inzwischen wieder in die Abstiegszone abgerutscht ist, sondern weil es dem Tableau aktuell an Aussagekraft mangele. „Jedes Spiel ist völlig unberechenbar, deshalb ist es so eng“, sagt Dittmann. „Da kann wirklich jeder jeden schlagen.“

Und deshalb ist ihm auch vor dem Heimspiel am heutigen Samstag (14 Uhr) mit der auf Rang zwei, punktgleich mit Spitzenreiter Ampfing, platzierten SpVgg Landshut nicht bange. Zum einen bestätigen deren Ergebnisse in den vergangenen Wochen Dittmanns These von der Ausgeglichenheit der Landesliga Südost. Zwar weist das Torverhältnis die Gäste mit 26 erzielten Treffern als aktuell beste Offensive aus, allerdings kassierten die Niederbayern in den bisherigen elf Partien bereits 22 Gegentore. Wer gerne mit Statistiken jongliert, mag einen Vorteil für den TuS in der Tatsache erkennen, dass dieser weiterhin die Heimtabelle anführt. „Zu Hause fühlen wir uns offenbar wohler“, bestätigt der Coach. Aber auch das ist keine Garantie dafür, dass die Achterbahnfahrt nun wieder in die Aufwärtsspur führen wird – denn die Spielvereinigung hat in dieser Saison noch kein Spiel auf fremden Plätzen verloren.

Abzustellen gilt es im Geretsrieder Team in jedem Fall eine gewisse Unkonzentriertheit, die Dittmann bei den jüngsten Pleiten festgestellt hat. „Wir müssen noch eine Konstanz in unserem eigenen Spiel finden. Bei der Konzentration haben wir extreme Schwankungen“, sagt der 22-Jährige. Zu einem erheblichen Teil sei das wohl Einstellungssache, und ein bisschen auch ein Mangel an Selbstkritik. „Es werden zu viel die Fehler bei anderen gesucht, die Selbstkritik war zuletzt nicht mehr so da“, moniert der Coach. Um es besser zu machen, sei es jedoch nötig, sich Fehler auch einzugestehen. Gegen die Landshuter („eine der spielstärksten Mannschaften der Liga“) um ihren Torjäger Lucas Biberger (8 Tore) brauche es „eine Top-Leistung“, um etwas zu holen - und wohl auch eine Top-Konzentration. „Da können wir es uns nicht erlauben, nicht fokussiert zu sein“, mahnt der Trainer. (Stallein)

TuS Geretsried

Voß, Untch - Wiedenhofer, Buchmair, Buchner, Kellner, Renger, Schrills, Walker, Pech, Ivkovic, Joh. Bahnmüller, Podunavac, Gall.