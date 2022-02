„Sehr diszipliniert und überzeugend“: TuS Geretsried schlägt SV Bruckmühl

War mit der Leistung seiner Mannschaft rundum zufrieden: TuS-Trainer Martin Grelics. © Dieter Metzler

Der TuS Geretsried hat im Vorbereitungsspiel mit 5:0 gegen den SV Bruckmühl gewonnen. Trainer Martin Grelics war von der Leistung seiner Mannschaft angetan.

Geretsried – Nach dem sehr durchwachsenen Auftritt gegen die DJK Waldram am vergangenen Wochenende zeigte der TuS Geretsried gegen den SV Bruckmühl wieder eine sehr ansprechende Partie. „Das war ein völlig anderes Spiel“, kommentiert Trainer Martin Grelics den 5:0-Erfolg gegen den Achten der Landesliga Südost. „Von der Einstellung, von der Energie auf dem Platz, war das diesmal von der 1. bis zur 90. Minute sehr diszipliniert und überzeugend.“

So dauerte es auch nur knapp 20 Minuten, bis das anfangs ausgeglichene Spiel mehr und mehr eine einseitige Angelegenheit wurde. Nach einer Ecke und Kopfballvorlage von Srdan Ivkovic drückte Simon Rauscheder den Ball in der 17. Minute zur Geretsrieder Führung über die Linie. Ebenfalls nach Vorlage von Ivkovic ließ Johannes Bahnmüller SV-Torhüter Markus Stieglmeir aus elf Metern keine Chance und erhöhte auf 2:0 (33.). Ein Zuspiel von Lukas Kellner, der von der Außenbahn flach in die Mitte passte, vollendete Ivkovic selbst zum 3:0 noch vor der Pause.

TuS Geretsried setzt Grelics‘ Forderung nach „einfachen Bällen“ um

„Das war ein ganz einfacher Spielzug“, freut sich Grelics, der gefordert hatte, „offensive Aktionen auch mal mit einfachen Bällen zu lösen“. Bruckmühl sorgte nur bei Eckbällen gelegentlich für „brenzlige Situationen“ im Geretsrieder Strafraum. Zwingende Torchancen entwickelten sich daraus für die Gäste jedoch nicht. „Ich habe auch aus dem Spiel heraus keine Chance gesehen“, versichert Grelics.

Seine Elf zog dieses Mal ihr Spiel auch nach der Pause durch. Der eingewechselte Cengiz Basaran erhöhte nach feinem Zuspiel von Sebastian Rosina auf 4:0 (57.). Den Schlusspunkt setzte der ebenfalls nach 60 Minuten in die Partie gekommene Fabio Pech, der den Gästetorhüter mit einem zentralen Freistoß aus rund 25 Metern schlecht aussehen ließ.

Am kommenden Samstag erwartet die Grelics-Truppe den TuS Holzkirchen (15 Uhr) zum letzten Test vor dem Nachholspiel gegen den SV Bad Heilbrunn. rst