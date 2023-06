Trainer Dittmann zieht Fazit nach Testspielniederlage: „Unfassbar wertvoll für Trainingseinheiten“

Von: Rudi Stallein

Erst zwei Minuten vor dem Schlusspfiff kam der TuS Geretsried in Heimstetten zum Ehrentreffer. © rudi stallein

Bei der 1:7-Niederlage gegen Heimstetten geriet der TuS Gerestried mächtig unter die Räder. Trainer Dittmann sieht trotzdem positive Erkenntnisse.

Heimstetten/Geretsried – Der erste Test war die erwartet schwere Aufgabe: Mit 1:7 unterlagen die Fußballer des TuS Geretsried zum Auftakt der Saisonvorbereitung beim Bayernligisten SV Heimstetten. „Es war wie erwartet – und wie gewünscht“, zog Daniel Dittmann trotz des negativen Resultats ein positives Fazit. Nahm der Coach doch die erhofften Anregungen en masse aus der Lehrstunde mit nach Hause. „Das ist unfassbar wertvoll für die nächsten Trainingseinheiten“, freute sich der 23-Jährige.

Bereits nach sechs Minuten lagen die Gäste, die „mit zwei in etwa gleich starken Teams“ angetreten waren, die zur Pause ausgetauscht wurden, mit 0:1 zurück. Bis zur Halbzeit baute die Elf um den früheren TuS-Verteidiger Sebastian Rosina die Führung auf 4:0 aus. Severin Müller erhöhte mit einem Doppelschlag unmittelbar nach Wiederbeginn (47., 50.) auf 6:0. „Auffällig war, dass Heimstetten alle sieben Tore in der Box gemacht hat“, stellte Dittmann fest. Und alle auf ähnliche Art und Weise: „Sie haben Druck gemacht über Außen, Hereingabe, Tor.“

Bei Defensivarbeit ist Luft nach oben – Fabijan Podunavac erzielt Ehrentreffer

Seine eigene Mannschaft sei bei diesen Abschlüssen im Strafraum zudem meist in Unterzahl gewesen. „In der Rückwärtsbewegung hat es nicht gut funktioniert“, konstatierte der TuS-Trainer. In puncto Intensität „und wie man verteidigt, da ist noch viel Potenzial nach oben“, so Dittmann. Das gelte es in den nächsten Wochen zu verbessern. „Aber wenn man selbst nur ein Tor macht, ist auch in der Offensive noch Potenzial.“ Den Ehrentreffer zum 1:7 erzielte Fabijan Podunavac zwei Minuten vor Spielende – gegen seinen letztjährigen Kollegen Simon Voß, der mit einer Gastspielgenehmigung eine Halbzeit beim Bayernligisten zwischen den Pfosten stand.

Der für diesen Dienstag, 27. Juni, geplante Test gegen den TSV Murnau wurde um eine Woche, auf Dienstag, 4. Juli, verschoben. Das nächste Geretsrieder Vorbereitungsspiel steht somit am kommenden Samstag, 1. Juli, gegen den SC Oberweikertshofen auf dem Programm. Anpfiff ist bereits um 11 Uhr im Isarau-Stadion. (rst)