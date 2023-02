TuS Geretsried gewinnt Test gegen Kreisligist DJK Waldram: Zufriedene Trainer auf beiden Seiten

Von: Rudi Stallein

Frühe Führung: TuS-Stürmer Srdan Ivkovic (li.,), hier im Zweikampf mit Abdel Kabbaj, erzielt das 1:0. © rst

Mit einem 2:0-Erfolg gegen die DJK Waldram feierte der TuS Geretsried im zweiten Anlauf den ersten Sieg seiner winterlichen Testspielreihe.

Geretsried/Waldram – Dabei zeigte sich Daniel Dittmann vor allem vom Auftritt seines Teams im ersten Durchgang angetan. „Da waren wir richtig gut“, freut sich der TuS-Coach, dass seine Vorgaben konsequent umgesetzt worden waren.

„Das Ziel war, die Intensität über die gesamten 45 Minuten hochzuhalten, mutiger aufzutreten als zuletzt gegen Garmisch, und mit hohem Tempo zu spielen. Das war richtig gut.“ Gegen die kompakt verteidigenden Gäste aus der Kreisliga sei es schwer gewesen, Räume zu finden, räumt Dittmann ein, dass Waldram ebenfalls „richtig gut“ Paroli geboten hatte.

TuS-Torjäger Srdan Ivkovic hatte schon in der neunten Minute zum ersten Mal die Lücke gefunden und zur 1:0-Führung eingenetzt. Auf der Gegenseite kam Jakob Munster frei zum Kopfball (20.), platzierte diesen aber genau auf Torhüter Sebastian Untch. Wenig später legte Jonathan Bahnmüller allein vor DJK-Keeper Florian Schubert quer auf Harun Mohamed, der keine Mühe hatte, den Ball am hinteren Pfosten zum 2:0 einzuschieben.

Dass dies bereits der Endstand war, lag zum einen am kompletten Austausch, den die Gastgeber nach dem Seitenwechsel vornahmen. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns schwerer getan im Aufbau und hatten nicht mehr so viele Chancen“, musste TuS-Trainer Dittmann eingestehen. Zum anderen wussten die Gäste ihre Gelegenheiten nicht zu nutzen: In der 55. Minute trat der eingewechselte Francis Booth den Ball nach Zuspiel von Kevin Ryan weit übers Tor. In der 85. Minute verpasste er den Anschlusstreffer, weil er mit dem Abschluss zu lange zögerte.

Dennoch war auch der Gästetrainer mit seiner Mannschaft „top zufrieden“. Über einen „sehr guten Test“, freute sich Günther Mücke, der sein Team nach knapp drei Wochen Training auf einem guten Weg sieht. „Die Jungs waren aggressiv, motiviert, lauffreudig und haben sich gut verkauft.“ Einziges Manko: „Wir hätten vielleicht manche Situation im Angriff besser ausspielen können.“ (rst)