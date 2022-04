TuS Geretsried: Pokal hat „absolut keine Priorität“ - Acht A-Junioren in Startelf

Teilen

Gut verkauft hat sich das großteils mit A-Junioren wie Christian Walter (am Ball) besetzte Geretsrieder Team im Pokalmatch gegen den TSV Gersthofen, doch am Ende stand eine 1:2-Niederlage. © hans li8ppert

Nachwuchssichtung betrieb Martin Grelics beim Totopokal-Qualifikationsspiel gegen Ligakonkurrent TSV Gersthofen.

Geretsried – In die vom Bayerischen Fußballverband für den Ostermontag angesetzte Partie, startete der TuS Geretsried mit einer verstärkten U19: Bei Anpfiff standen acht A-Junioren auf dem Platz, dazu Johannes Bahnmüller, Kapitän Sebastian Schrills und Verteidiger Fabio Pech.

Nach dem mit 0:2 verlorenen Ligaspiel am Samstag gegen den VfB Durach war dem Rest des Geretsrieder Landesligakaders (mit Ausnahme von Benedikt Buchner, Sebastian Rosina, Fabijan Podunavac und Simon Voß, die im zweiten Durchgang unterschiedlich lange mitwirken durften) Schonung verordnet worden. „Wir wollten nicht viel riskieren“, begründete der TuS-Coach die Maßnahme, durch die vor allem dazu diente, das Risiko weiterer Verletzungen im Kader zu minimieren. Seinen Nachwuchskickern stellte er nach Spielschluss trotz der 1:2-Niederlage ein gutes Zeugnis aus: „Sie haben es gut gemacht.“

Für die ersten 45 Minuten konnten die Gastgeber eine leichte Überlegenheit verbuchen und hätten in Führung gehen können. Die beste Gelegenheit dazu bot sich U19-Torjäger Yamin H-Wold als er allein aufs Gersthofener Tor zustürmte, aber im Eins-gegen-Eins-Duell nicht an TSV-Torhüter Jürgen Engelleiter vorbeikam. Nach dem Seitenwechsel zielte er – noch beim Stand von 0:0 – über das Tor. „Wir waren nicht effektiv genug“, monierte Grelics. Anders die Gäste, die nach einer knappen Stunde den Weg Richtung Sieg einschlugen. Ein schnelles Umschaltspiel über den Flügel, Pass in die Mitte, wo TuS-Keeper Lukas Günther den ersten Versuch parieren konnte, beim Nachschuss von Daniel Senft jedoch geschlagen war.

Auf der Gegenseite gelang es Christian Walter nicht, das Spielgerät aus wenigen Metern im Tor zu versenken. Das rächte sich dann allerdings zehn Minuten vor Schluss, als Manuel Rosner eine ähnliche Aktion wie sie der Gersthofener Führung vorausgegangen war, zum 2:0 für die Gäste abschloss. Simon Voß, der ein paar Minuten im Sturm mitwirken durfte, verpasste den Anschlusstreffer, weil er aus kurzer Distanz den Ball nicht richtig traf. Besser machte es Yamin H-Wold: Nach Vorarbeit von Podunavac schob er den quergelegten Ball aus zwei Metern zum 1:2 in der 89. Minute über die Linie.

„Für die Jungs aus der U19 war es gut, mal in den Herrenbereich reinzuschnuppern“, konnte Martin Grelics dem Auftritt des Geretsrieder Talentschuppens etwas Positives abgewinnen. Die Niederlage schmerzte den Cheftrainer nicht lange: „Ich spiele gerne Pokal, aber er hat in unserer Situation absolut keine Priorität.“ (Rudsi Stallein)

TuS Geretsried - TSV Gersthofen 1:2 (0:0)

Tore: 0:1 (59.) Senft, 0:2 (80.) Rosner, 1:2 (89.) H-Wold. – Schiedsrichter: Michael Krug. – Zuschauer: 100.

TuS: Günther - Öttl, Hloch (85., Voß), H-Wold, Veliqi, Joh. Bahnmüller (46., Rosina), Schrills (46., Buchner), Walter, Tobbal (68., Podunavac), Jon. Bahnmüller, Pech .