Vier Abgänge beim TuS Geretsried – Torhüter Simon Voß wechselt zum TSV 1860 München

Viel investiert und immer zuverlässig: Ludwig Buchmair (Mi.) hat sich großer Wertschätzung beim ehemaligen TuS-Trainer Martin Grelics erfreut. Inzwischen passt’s zwischen Verteidiger und Verein nicht mehr. © Rudi Stallein

Wenn die Fußballer des TuS Geretsried Mitte Februar nächsten Jahres ihr Wintertrainingslager in Italien beziehen, werden vier Aktive aus dem aktuellen Kader nicht mehr dabei sein.

Geretsried – Neben Patriot Lajqi (28), von dem sich der Klub wie berichtet schon Anfang November getrennt hatte, und Johannes Bahnmüller (24), der sich nach dem letzten Spiel vor der Winterpause aus beruflichen Gründen verabschiedete, verlassen auch Ludwig Buchmair (33) und Torhüter Simon Voß (22) den Landesligisten.

Während sich Lajqi mit reichlich medialem Getöse beim Abgang noch rasch die Aufmerksamkeit verschaffte, die ihm für sportliche Leistungen während seines kurzen Engagements nicht zuteilgeworden war, vollzog sich der Abschied von Buchmair in der Öffentlichkeit still und leise. „Ich könnte schön auch ein paar Sachen raushauen, aber das mache ich nicht“, sagt der 33-Jährige schmunzelnd. Im Januar 2018 war der Mittelfeldspieler nach eineinhalb Jahren beim Lenggrieser SC zum TuS zurückgekehrt, wo er in den vergangenen Jahren eine feste Größe vorwiegend auf der linken Abwehrseite war. „Es hat irgendwie nicht mehr zusammengepasst, als Martin Grelics aufgehört hat“, bestätigt Buchmair die Einschätzung seines Ex-Trainers. Dieser hatte in seiner neuen Funktion als Sportdirektor das Gespräch mit seinem Ex-Spieler gesucht, nachdem dieser wegen interner Streitigkeiten dem Training ferngeblieben war. Das Ergebnis: „Am Ende wollten beide so nicht mehr weitermachen, sagt Grelics, der betont: „Der Luggi war viele Jahre bei diesem Verein, hat viel investiert und war immer zuverlässig.“ Was sich auch darin widerspiegelt, dass er zum Schluss noch für die zweite Mannschaft auflief, als diese von akuter Personalnot heimgesucht wurde.

Getöse beim Abgang: Patriot Lajqi hat sein kurzes Engagement beim TuS beendet © Stallein

„Ich bin jetzt 33, viele Mitspieler sind 18, 20 Jahre alt. Die haben andere Vorstellungen von Fußball“, erläutert Buchmair. „Dann ist es besser, dass man aufhört.“ Was nicht bedeute, dass er die Fußballschuhe nun einmottet. „Es gibt einige Anfragen, deshalb werde ich im Frühjahr schon irgendwo auflaufen“, bestätigt er Interesse „der üblichen Verdächtigen“ aus dem Süden des Landkreises.

Ersatztorwart Simon Voß wechselt zur Reserve des TSV 1860 München

Hoffnung auf einen Karriereschub macht sich derweil Simon Voß. Der junge Torhüter, der im Laufe der Hinrunde seinen Platz zwischen den Pfosten an Sebastian Untch abtreten musste, wechselt eine Liga höher und schließt sich dem Bayernligakader des TSV 1860 München an. „Das hat sich ganz gut ergeben“, erklärt der 22-Jährige, der keinen Hehl daraus macht, dass er sich mit seiner Rolle zuletzt nicht gut arrangieren konnte. „Es war für mich schwierig, mich mit der Bank abzufinden. Und ich wollte mir die Möglichkeit, die sich plötzlich ergeben hat, nicht entgehen lassen“, begründet Voß seinen Entschluss.

Mitte Oktober war er von den Löwen, wo sein jüngerer Bruder David in der U 13 spielt, zum Probetraining eingeladen und nach ein paar Einheiten von Torwarttrainer Marc Lamberger für gut befunden worden. „Ich bin glücklich und dankbar für die Zeit, die ich beim TuS hatte. Dem Verein habe ich alles zu verdanken. Sonst hätte ich diese Gelegenheit jetzt nicht bekommen“, sagt der Keeper. Dass er sich bei den Sechzigern womöglich auch zunächst wird hinten anstellen müssen, sei für ihn kein Problem. „Die anderen Spieler haben noch mal eine andere Ausbildung, haben alle U 19-Bundesliga gespielt und kommen aus dem Nachwuchsleistungszentrum“, bleibt Voß realistisch. „Ich hoffe, dass ich mich dort weiterentwickeln kann und sehe es erst mal als Chance, mich an das höhere Niveau gewöhnen zu können.“

„Ich führe viele Gespräche, aber es ist im Winter nicht leicht, Spieler zu bekommen, die uns sportlich weiterbringen.“

„Die Torwartposition ist eine Schwarzweiß-Position, da wechselt man nicht so schnell. Wenn er jetzt eine neue Herausforderung bei den Löwen hat, ist das zu akzeptieren“, zeigt Sportdirektor Martin Grelics Verständnis für Voß’ Entscheidung. Dem Vernehmen nach sind Gespräche mit einem potenziellen Nachfolger für das Torwarttalent bereits fortgeschritten. „Aber noch ist es nicht endgültig fix, deshalb gibt es auch noch nichts zu vermelden“, gibt sich Grelics bedeckt. Gleiches gelte für mögliche weitere Neuzugänge. „Ich führe viele Gespräche, aber es ist im Winter nicht leicht, Spieler zu bekommen, die uns sportlich weiterbringen.“ (rst)