TuS Geretsried-Coach Daniel Dittmann warnt vor Schlusslicht Brunnthal

Teilen

Letzter Einsatz für den TuS: Mittelfeld-Talent Simeon Zoumis (re.) geht zum Studium zurück nach Spanien. Foto: hans lippert © hans lippert

Nach der enttäuschenden Niederlage gegen den TSV Ampfing warnt Coach Daniel Dittmann vor dem TSV Brunnthal, dem Tabellenletzten der Landesliga Südost.

Geretsried – Seinen Einstand hatte sich Daniel Dittmann anders vorgestellt. Seinen Einstand hatte sich Daniel Dittmann anders vorgestellt. Dass die Fußballer des TuS Geretsried am vergangenen Freitagabend in Ampfing eine 0:6-Klatsche hinnehmen mussten, war kein schönes Einstandsgeschenk für ihren frisch ernannten Cheftrainer. „Natürlich war ich enttäuscht, aber da es nicht mein allererstes Spiel als verantwortlicher Coach war, konnte ich damit gut umgehen“, sagt der 22-Jährige, der den TuS Geretsried als Nachfolger von Martin Grelics bereits übergangsweise für fünf Partien betreut hatte. Ohnehin gehe es für den Trainer in solchen Situationen in erster Linie darum, „dass man dann alles analysiert und aufarbeitet“.

Dies sei in den Trainingseinheiten unter der Woche geschehen. „Das Thema war relativ schnell abgehakt, denn den meisten Gegentreffern waren individuelle Fehler vorausgegangen“, berichtet Dittmann. Er habe deshalb versucht, in den Einheiten durch Üben der Situationen eine Konstanz hineinzubringen, die sich für die Punktspiele bewähren soll.

Immerhin steht dem Landesligisten bereits am heutigen Freitag eine sogenannte Pflichtaufgabe bevor: Um 19.30 Uhr gastiert der TuS beim TSV Brunnthal, der seit etlichen Wochen das Tabellenende ziert. Die Elf von Trainer Raphael Schwanthaler, der urlaubsbedingt von seinem Assistenten Christof Hackl vertreten wird, kommt in ihrer zweiten Landesliga-Saison nicht richtig in Tritt: Nach dem 2:0-Auftaktsieg in Dachau kassierten die Brunnthaler zuletzt sechs Niederlagen in Folge, darunter in den Vorwochen ein 0:3 gegen Holzkirchen und ein 1:3 gegen Ampfing. „Wir müssen deshalb nicht glauben, dass wir da einfach hinfahren und die drei Punkte mitnehmen“, warnt Dittmann. Er habe die heutigen Gastgeber beobachtet und insbesondere in der Offensive starke Momente erkannt: „Wir müssen unsere Räume so eng wie möglich machen.“

Für die heutige Partie hat der Coach nahezu den gleichen Kader zur Verfügung wie in der Vorwoche. Allerdings fehlen mit den erkrankten Taso Karpouzidis und Daniel Podunavac zwei wichtige Spieler. Dafür rückt Oldie Benjamin Fister wieder in den Kader.

Für einen Kicker wird es heute das vorerst letzte Match im TuS-Trikot sein: Simeon Zoumis geht zurück nach Spanien und beginnt dort ein Studium. „Er hat mit seinem spanischen Abitur leider keine Zulassung für eine deutsche Universität bekommen“, bedauert Dittmann. Der Abgang des quirligen 19-Jährigen sei ein Verlust für die Mannschaft: „Er ist technisch ein hervorragender Spieler.“

TuS Geretsried

Voß, Günter – Wiedenhofer, Buchmair, L. Kellner, Renger, Schrills, Kirschner, Zoumis, Pech, L. Lajqi, Ivkovic, Walker, F. Bauer, Fister.