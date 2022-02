TuS Geretsried: Ivkovic-Tor ist zu wenig - Generalprobe gegen TuS Holzkirchen geht verloren

Einer der Aktivposten im Geretsrieder Team war Taso Karpouzidis (am Ball), der sich in dieser Szene gegen seinen Holzkirchner Gegenspieler Sebastian Bauer durchsetzte. Der TuS verlor das Testspiel jedoch mit 1:2. © rudi stallein

Gegen den TuS Holzkirchen missglückte der Test des TuS Geretsried. Co-Trainer Hans Schneider ersetzte dabei den beruflich verhinderten Chefcoach Martin Grelics.

Geretsried – Vom Ergebnis betrachtet, ist die Generalprobe in die Hose gegangen. Aber über 90 Minuten gesehen, scheinen die Fußballer des TuS Geretsried für das vorgezogene Landesliga-Nachholspiel gegen den SV Bad Heilbrunn am kommenden Samstag gerüstet zu sein. „Der Maßstab für heute war das 5:0 gegen Bruckmühl“, sagte Co-Trainer Hans Schneider, der den beruflich verhinderten Chefcoach Martin Grelics an der Seitenlinie vertrat. „Das ist uns in der ersten Halbzeit nicht so gut gelungen. “

Wobei er nicht verhehlen wollte, dass „Holzkirchen deutlich stärker war als Bruckmühl“ und Sebastian Bauer und Anton Bauer nach einer guten halben Stunde für die Gäste gleich zwei riesen Gelegenheiten in Führung zu gehen, liegen gelassen hatten. Auf der Gegenseite endeten die Torschüsse im Versuchsstadium. Als in der 42. Minute der Ball im Netz lag, pfiff der Unparteiische den Jubel zurück: Nach Kopfball von Johannes Bahnmüller stand Srdan Ivkovic im Abseits, als er den Ball ins Tor verlängerte. Ein leichter Ballverlust im Geretsrieder Aufbauspiel brachte Holzkirchen kurz vor der Pause in Führung: nach Balleroberung ein kurzer Querpass in die Mitte und der Ex-Farcheter Christopher Korkor hatte aus 18 Metern freies Schussfeld.

TuS Geretsried: Landesligist kassierte den entscheidenden Gegentreffer erst kurz vor Schluss

„In der zweiten Halbzeit waren wir griffiger, besser im Spiel“, konstatierte TuS-Coach Schneider eine deutliche Leistungssteigerung nach dem Seitenwechsel. Und die brachte schnell den Ausgleich: Johannes Bahnmüller trat einen Freistoß von der linken Angriffsseite scharf auf den hinteren Pfosten, wo Ivkovic (52.) den Ball über die Linie drückte. Wenig später verpasste Bahnmüller die Chance, das Ergebnis zu drehen: Seinen Freistoß lenkte Holzkirchens Torhüter Raphael Blaschke an die Latte. Viel mehr zwingende Offensivaktionen waren auf beiden Seiten in der Folgezeit kaum mehr zu notieren – abgesehen von einem weiteren Holzkirchner Versuch, bei dem Anton Bauer an TuS-Keeper Simon Voß scheiterte.

So hätten beide Parteien mit dem Remis vermutlich gut leben können. Aber schläfriges Agieren der Gastgeber bescherte Holzkirchen den Siegtreffer: Ein Eckball rollte dem Eckentreter erneut vor die Füße, seine nun hohe Hereingabe fand Aron Mättig, der freistehend aus kurzer Distanz die unverhoffte Gelegenheit in der 89. Minute nutzte. „Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden“, so das Fazit von Hans Schneider. „Aber in einem Punktspiel würde ich mich über das Ergebnis richtig ärgern.“ (Rudi Stallein)