TuS Geretsried und Patriot Lajqi trennten sich nach halbem Jahr

Von: Rudi Stallein

Fünfmal Grund zum Jubeln hatten die Geretsrieder um Kapitän Sebastian Schrills in der Hinrunde gegen Freising. Einen ähnlichen Erfolg peilt der TuS auch im Rückspiel an diesem Samstag an. Foto: hans lippert © hans lippert

Zwei Verletzte und eine Trennung: Vor dem Spiel gegen den SC Eintracht Freising gibt es beim TuS Geretsried einige Personalien zu diskutieren.

Geretsried – November-Blues beim TuS Geretsried. Nach der Niederlagenserie in den vergangenen Wochen verstärken derzeit personelle Hiobsbotschaften das Stimmungstief beim Landesligisten. Zunächst habe sich Elias Knott, der bei der 0:1-Niederlage in Traunstein sein Debüt bei den Herren gegeben hatte, in einem A-Junioren-Spiel drei Bänder im Sprunggelenk gerissen.

Noch schwerer erwischte es mutmaßlich Florian Kellner, der sich nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung erst kurz wieder im Training befand: Der 21-Jährige musste die Übungseinheit am Donnerstag mit dick geschwollenem Knie abbrechen. „Das ist tragisch. Er hat bei einer kleinen Spielform zum ersten Mal wieder ein bisschen mitgekickt – und ist unglücklich umgeknickt“, berichtete Daniel Dittmann. „Da rückt das Sportliche natürlich erst mal in den Hintergrund“, so der Geretsrieder Übungsleiter.

TuS Geretsried will „raus aus dem Strudel“

Dennoch hoffe er, dass sich der augenblickliche Frust im Match an diesem Samstag um 14 Uhr beim SE Freising in positiver Energie entlädt. Mit der Partie beim Tabellenzwölften beginnt in der Landesliga die Rückrunde. In den verbleibenden drei Spielen bis zur Winterpause gelte es, noch so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um nicht bis zum Frühjahr auf einem Abstiegsplatz verharren zu müssen. „Wenn man von acht Spielen sieben verliert, spürt man natürlich Druck“, stellt Dittmann fest. „Aber wir wollen raus aus dem Strudel – und die Tendenz ist im Hinblick auf die Leistung in den zurückliegenden drei Spielen gut.“ Wenngleich es im Ergebnis letztlich gegen Bruckmühl (1:2) und in Traunstein (0:1) „knapp nicht gereicht hat“.

Womöglich hilft es, sich an den Saisonauftakt am 16. Juli zu erinnern. Damals fegte der TuS die Freisinger mit 5:1 aus dem Isarau-Stadion: Drei Tore erzielte Sebastian Schrills, zwei Srdjan Ivkovic, der aber noch eine Rotsperre absitzt. Dazu fehlt Mario Walker die restlichen drei Spiele aus beruflichen Gründen. Benedikt Buchner plagen seit dem Traunstein-Spiel Schmerzen im Zeh.

TuS Geretsried und Patriot Lajqi gehen getrennte Wege

Zudem ist für Patriot Lajqi die Zeit beim TuS nach einem halben Jahr bereits wieder beendet. „Er wird nicht mehr für den Verein spielen“, bestätigt der neue Sportdirektor Martin Grelics. Im Gespräch mit dem Spieler sei man auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen. „Dann macht es keinen Sinn mehr.“ Zurück im Kader ist zumindest für eine Partie Toni Berger, der wie berichtet wegen beruflicher Belastungen nur eingeschränkt zur Verfügung steht.

Ungeachtet der personellen Situation ist die Vorgabe für das anstehende Auswärtsspiel klar. „Gegen Freising müssen Punkte her“, betont Dittmann. Was auch für die weiteren Spiele bis zum Winter gelte: „Tabellenplätze und Gegner interessieren mich jetzt nicht. Wir haben definitiv noch drei Spiele – und in denen müssen wir den Grundstein für die Rückrunde legen.“ (RUDI STALLEIN)

TuS Geretsried

Untch, Voß - Bauer, Wiedenhofer, L. Lajqi, L. Kellner, Renger, Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Berger, Schrills, Kirschner, Podunavac, Pech, Fister (?).