TuS Geretsried: Wer will noch in die Startelf? - Generalprobe gegen Holzkirchen

Vollen Einsatz sollen nach dem Wunsch ihres Trainers die TuS-Kicker um Robin Renger (re.) im letzten Vorbereitungsspiel gegen Holzkirchen zeigen. © rst

Letzte Standortbestimmung für die Fußballer des TuS Geretsried: Der TuS Holzkirchen stellt den Gegner bei der Generalprobe am Samstag (15 Uhr).

Geretsried – Bevor in einer Woche das Landesliga-Nachholspiel gegen den SV Bad Heilbrunn auf dem Spielplan steht. Nach dem 5:0-Sieg unter der Woche gegen den SV Bruckmühl sieht Martin Grelics sein Team auf dem richtigen Weg. „Das Spiel hat ein gutes Gefühl gegeben“, freut sich der TuS-Coach vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen den Sechsten der Landesliga Südost. Der reist mit der Empfehlung eines 6:1-Erfolgs beim BCF Wolfratshausen an, was Grelics’ Einstellung zu bestätigen scheint: „Holzkirchen ist sicher der stärkste Gegner in dieser Vorbereitung. Das wird noch mal ein Härtetest.“ Den wolle man nutzen, um „ein paar Mechanismen vor allem in der Offensive weiter einzustudieren. Defensiv werden wir ohnehin sicher mehr gefordert werden als bisher“, so Grelics.

An Motivation sollte es den Gastgebern nicht mangeln, ist doch die Partie für den einen oder anderen Spieler die letzte Gelegenheit, sich noch für die Startelf gegen Bad Heilbrunn zu empfehlen. Dafür gesetzt ist wohl – auch wenn er krankheitsbedingt gegen Holzkirchen pausieren muss – Neuzugang Simon Rauscheder. Der vormalige Pullacher hat nicht nur als Innenverteidiger überzeugt, sondern mit zwei Treffern in vier Spielen auch Torriecher bewiesen.

Während Robin Renger und Leonardo Lajqi sowie U19-Talent Jonathan Bahnmüller wieder zum Kader stoßen, sollen Florian Kellner, Jonas Reitel und Fabian Bauer Spielpraxis im Match der zweiten Mannschaft gegen den FC Kochelsee Schlehdorf sammeln (12.30 Uhr). Er erwarte seine Mannschaft in puncto Einsatzwillen „genauso wie am Dienstag. Dass Qualität in der Mannschaft ist wissen wir, aber sie muss es auch zeigen“, betont TuS-Coach Grelics, der wegen beruflicher Verpflichtungen nicht selbst von der Umsetzung überzeugen kann. (Rudi Stallein)