TuS lässt Traunstein zittern

In der ersten Halbzeit hatte unter anderem Youngster Lars Maison (am Ball) die Führung für den TuS Geretsried auf dem Fuß. Am Ende gewann Traunstein mit 1:0 und spielt um den Aufstieg in die Bayernliga..

Knappe 0:1-Niederlage für Geretsried

Von Thomas Wenzel schließen

Ähnlich spannend wie in der Fußball-Bundesliga verlief der Endspurt in der Landesliga Südost. Der SB Chiemgau Traunstein, am Samstagnachmittag im Geretsrieder Isarau-Stadion zu Gast, ging während der 90 Minuten durch ein Wechselbad der Gefühle. Zwischenzeitlich hatte die Elf von Spielertrainer Danijel Majdancevic in der Live-Tabelle schon den zweiten Platz an Eintracht Karlsfeld abgegeben, löste dann aber mit einem 1:0 (0:0)-Sieg doch noch das Ticket für die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga.

Geretsried – Während die Traunsteiner also von Beginn an unter Druck standen, war die Stimmung bei den Hausherren gelöst. Zumal die TuS-Reserve im Vorspiel mit einem 7:0-Kantersieg über die DJK Darching die Meisterschaft in der Kreisklasse geholt hatte. „Das war heute das wichtigste Ziel, dass unsere Zweite in die Kreisliga aufgestiegen ist“, betonte TuS-Coach Daniel Dittmann. Was nicht heißt, dass er nicht gerne das letzte Landesliga-Heimspiel gerne gewonnen hätte. „Wir haben ja lange ein 0:0 gehalten und hätten sicher auch einen Punkt verdient gehabt“, stellte der 23-Jährige fest.

Tatsächlich bemühten sich aber in erster Linie die Traunsteiner um eine möglichst schnelle Entscheidung. In der ersten Halbzeit zischte ein Freistoß von Kemal Smajlovic knapp am TuS-Gehäuse vorbei, dann scheiterten Majdancevic mit einem Flachschuss und Dennis Hrvoic alleinstehend an Geretsrieds Keeper Lukas Günther, der noch zweimal sein Können unter Beweis stellen durfte. Prinzipiell standen die Hausherren aber stabil in der Defensive und versuchten mit Kontern zum Erfolg zu kommen. Die besten Möglichkeiten vergaben allerdings Youngster Lars Maison, dessen Schuss abgefälscht wurde, und Srdan Ivkovic, als ihm in aussichtsreicher Position der Ball versprang. Auf der Gegenseite waren ein Smajlovic-Schuss ans Außennetz und ein Abseitstreffer von Hrvoic zu erwähnen.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Traunsteiner den Druck – nicht zuletzt aufgrund der Nachricht, dass sie von Karlsfeld vom zweiten Tabellenplatz verdrängt worden sind. Es dauerte jedoch bis zur 62. Minute, ehe Hrvoci eine Unordnung in der Geretsrieder Abwehr zum 0:1 ausnutzte. Eigentlich wollten die Hausherren jetzt zur Aufholjagd blasen, doch keine fünf Minuten später sah Taso Karpouzidis nach einem groben Foulspiel die rote Karte. „Ab diesem Zeitpunkt standen wir dann in Unterzahl auf dem Platz“, erklärte Dittmann. „Wir wollten aber auf jeden Fall noch das 1:1 erzielen und haben deshalb hinten aufgemacht.“ Allerdings verstanden die Traunsteiner es nicht mehr, die eine oder andere Lücke für sich zu nutzen.

Der Nachmittag endete dennoch für beide Vereine fröhlich – die Chiemgauer feierten ihre Relegationsteilnahme, die Geretsrieder die Meisterschaft ihrer Zweiten Mannschaft.

TuS Geretsried - SBC Traunstein 0:1 (0:0) - Tor: 0:1 (62.) Hrvoic. – Schiedsrichter: Felix Wagner. – Rot: (68./TuS) T. Karpouzidis (grobes Foul). – Zuschauer: 175.

TuS: Günther - Wiedenhofer, T. Karpouzidis, Walker (46. Renger), Hofherr, Ivkovic, Dukic, Lajqi, Pech (70. F. Bauer), Fister (57. Mohamed), Maison (83. Kinder).