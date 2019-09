TuS: Mit Doppelpack von Ivkovic den Favoriten geknackt

Wuchtig abgezogen: Lukas Kellner (li., mit Taso Karpouzidis) erzielte in dieser Szene den wichtigen 1:1-Ausgleich gegen Neuburg. Am Ende besiegte der TuS Geretsried den Favoriten mit 3:2.

Fußball

von Thomas Wenzel schließen

Landesligist Geretsried kommt gegen Favorit Neuburg nach einem 0:1 zurück und feiert am Ende einen verdienten 3:2-Erfolg.

Geretsried – Der Überraschungscoup ist gelungen: Mit 3:2 (1:1) besiegten die Fußballer des TuS Geretsried den bisherigen Landesliga-Zweiten VfR Neuburg und dominierten vor allem in der zweiten Halbzeit die Partie klar. „Neuburg hat vermutlich heute nicht seinen besten Tag erwischt“, sagte Trainer Martin Grelics. „Aber meine Mannschaft hat trotz des zwischenzeitlichen 0:1-Rückstands konzentriert weiter gearbeitet und ist dafür belohnt worden.“

Zu Beginn bekamen die rund 150 Zuschauern noch einen Eindruck davon, was die Neuburger ausmacht. Denn schon nach vier Minuten nutzten die favorisierten Gäste einen TuS-Fehlpass zu einem blitzschnellen Gegenangriff. Bei den Geretsriedern stimmte die Zuordnung nicht ganz, Fabian Scharbatke legte für Nico Schröttle auf, und der Torjäger traf zum 0:1. Zwar hatte der VfR auch in der Folge noch Möglichkeiten, doch nach und nach nahmen die Hausherren das Heft in die Hand. Einer Einzelleistung von Lukas Kellner hatten sie dann den Ausgleich zu verdanken: Der 21-Jährige ließ zwei Gegenspieler aussteigen, lief quer zum Strafraum und zog aus 20 Metern ab – 1:1 (17.). Fortan spielte sich das Geschehen eher zwischen den beiden Strafräumen ab. Doch nachdem Roman Rauscheder nach einem Zusammenprall mit Neuburgs Keeper verletzt vom Platz musste und durch Johannes Bahnmüller ersetzt wurde (36.), gab es noch zwei Gelegenheiten für den TuS, um in Führung zu gehen: Zuerst traf Taso Karpouzidis nach Vorlage von Robin Renger nur den Außenpfosten, dann spielte Srdan Ivkovic an der Sechzehner-Linie quer, statt selbst draufzuhalten. Dennoch machte es sich bezahlt, dass der Torjäger diesmal eher über den rechten Flügel kam und Karpouzidis die Sturmspitze überließ. „Ivo sollte mehr über Außen kommen, weil er dann mehr Räume hat“, erklärte Martin Grelics. Perfekt umgesetzt wurde des Trainers Konzept nicht einmal eine Minute nach dem Seitenwechsel, als Ivkovic mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:1 stellte. Neuburg legte nun einen Zahn zu, doch die TuS-Defensive stand stabil. Vorne wiederum gab es jetzt mehr Platz, wovon erneut Ivkovic nach 58 Minuten profitierte, als er aus 20 Metern den Ball zum 3:1 schön ins lange Kreuzeck zirkelte. Und es ergaben sich auch noch weitere Gelegenheiten für die Hausherren, die Bahnmüller, Kellner, Sebastian Rosina oder Mario Walker aber nicht verwerten konnten. Auf der Gegenseite musste sich TuS-Keeper Kai Fritz nur bei einem Schrägschuss von Schröttle lang machen. Der VfR-Stürmer war es auch, der Sekunden vor dem Schlusspfiff nach einer Ecke noch zum 2:3 abstaubte – Ergebniskosmetik, mehr nicht.

„Für mich ist vor allem erfreulich, dass wir zum zweiten Mal in Folge unser Konzept erfolgreich umgesetzt haben“, stellte TuS-Trainer Grelics abschließend fest, dessen Elf am kommenden Samstag das Derby beim FC Garmisch bestreitet.

TuS Geretsried -

VfR Neuburg 3:2 (1:1)

Tore: 0:1 (4.) Schröttle, 1:1 (17.) L. Kellner, 2:1 (46.) Ivkovic, 3:1 (58.) Ivkovic, 3:2 (90.) Schröttle.

– Schiedsrichter: Fabian Härle (Germaringen). – Gelb: /. – Zuschauer: 150.

TuS: Fritz – Rosina, Herberth, Rauscheder (36. Bahnmüller), Buchmair, Fister (75. F. Kellner), L. Kellner (71. N. Karpouzidis), Renger, Walker, Ivkovic, T. Karpouzidis.