TuS Geretsried will in Garmisch Last-Minute-Sieg vergolden: „Kann zusätzlichen Schub geben“

Teilen

Einsatz gefährdet: Niko Karpouzidis (re.) hat sich beim Geretsrieder 3:2-Sieg gegen Olching am Schienbein verletzt. Es ist noch offen, ob er in Garmisch spielen kann. © hans lippert

Der TuS Geretsried will nach seinem 3:2-Erfolg gegen Olching am Samstag mit einem weiteren Sieg beim FC Garmisch den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen

Geretsried – Der Last-Minute-Siegtreffer am vorigen Wochenende hat mächtig Adrenalin freigesetzt bei den Fußballern des TuS Geretsried. „Wir werden das richtig einordnen, das war nur ein erster Schritt“, ist Martin Grelics bemüht, den 3:2-Erfolg gegen den SC Olching nicht überzubewerten. „Es liegt noch viel vor uns, und leichter wird es nicht“, warnt der Coach. Am heutigen Samstag soll sein Team beim FC Garmisch-Partenkirchen (15 Uhr) den nächsten Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Natürlich schwingt die Hoffnung mit, dass die Dramaturgie des Olching-Spiels, als zwei Mal ein Rückstand aufgeholt werden musste, ehe Robin Renger in der Nachspielzeit die Partie noch drehen konnte, ein Plus an Energie und Motivation bringt. „Wenn du auf so emotionale Weise gewinnst, kann das einen zusätzlichen Schub geben“, hofft Grelics vor dem Auftritt am Gröben. Dort trifft man auf einen Gegner, der ebenfalls noch Blickkontakt zu den Abstiegsrelegationsrängen hat. Zwar reagierten die Werdenfelser auf den überraschenden Rücktritt ihres langjährigen Cheftrainers Christoph Saller mit einer starken Leistung beim abstiegsbedrohten VfR Neuburg: Mit einem 3:0-Sieg verschafften sie sich etwas Luft. Doch die könnte bei einer Heimniederlage gegen den TuS wieder dünner werden.

„Wir werden versuchen, Garmisch richtig in Stress zu bringen“, sagt Martin Grelics, der den Abstand zum aktuellen Tabellenelften idealerweise auf drei Punkte reduziert sehen möchte. „In Neuburg waren sie sehr überzeugend, sehr kaltschnäuzig“, zeigt sich der TuS-Coach nach dem Videostudium angetan von einer „individuell super besetzten“ Garmischer Mannschaft. „Ob sich der Trainerwechsel weiter auswirkt, wird man sehen.“

Selbst werde er vermutlich „nicht viel umschmeißen in der Startelf“, lässt der TuS-Coach durchblicken. Ein Fragezeichen steht allerdings hinter dem Einsatz von Niko Karpouzidis wegen einer Schienbeinverletzung. Ein TuS’ler wird die Reise nach Garmisch vermutlich mit einer Extradosis Motivation antreten: Srdan Ivkovic dürfte es ein besonderes Vergnügen sein, die augenblickliche Torflaute gegen seinen Ex-Klub zu beenden.

Ansonsten ist sein Trainer bemüht, dem Duell trotz der weiterhin prekären Tabellensituation, ein bisschen die Brisanz zu nehmen. „Rückschläge wird es immer geben – wann, das wissen wir nicht“, sagt Grelics. Es werde ein weiteres „enges Spiel“ werden. Womöglich mit leichtem psychologischem Vorteil für seine Elf: „Sie haben letzte Woche gesehen – wenn es eng wird, kann ich das Spiel auch in meine Richtung drehen.“

TuS Geretsried

Lesen Sie auch Polizei vermeldet niedrige Fallzahlen und eine hohe Aufklärungsquote für das Jahr 2021 Kempten/Schwaben – Die Kriminalstatistik 2021 des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West weist mit 35.235 Straftaten nicht nur die niedrigsten Fallzahlen auf, sondern dokumentiert zugleich, dass im Berichtsjahr mit 74 Prozent die höchste Aufklärungsquote seit Gründung des Präsidiums im Jahre 2008 zu Buche stehen. Polizei vermeldet niedrige Fallzahlen und eine hohe Aufklärungsquote für das Jahr 2021 Geretsried: Geothermie-Kraftwerk am Gut Breitenbach kommt Geretsried/Gelting – In der jüngsten Geretsrieder Bauausschusssitzung haben die Mitglieder für die Errichtung eines Geothermie-Kraftwerks in Gelting gestimmt. Die Anlage soll nun am Gut Breitenbach entstehen.<br/> Geretsried: Geothermie-Kraftwerk am Gut Breitenbach kommt

Voß, Untch - Rosina, Buchner, L. Kellner, Renger, Joh. Bahnmüller, T. Karpouzidis, Lajqi, S. Rauscheder, Ivkovic, Schrills, Podunavac, Pech, N. Karpouzidis (?), Walker, Reitel, Kirschner.