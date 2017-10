TuS-Reserve offenbart alte Abschlussschwäche

Kein Mittel gegen den Tabellenführer

von Rudi Stallein schließen

Auch die Geretsrieder Landesligareserve kann den Tabellenführer nicht bremsen. Dabei genügten den Gästen zwei Schnitzer in der TuS-Hintermannschaft, um mit zwei schnellen Toren früh den Sieg klar zu machen.

Nutznießer waren Michael Feicht, dessen Schuss Torhüter Sebastian Untch mit der Fußspitze nur noch ins eigene Tor lenken konnte (3.) sowie Christian Haimerl (10.). In den verbleibenden 80 Minuten sahen die Zuschauer das Duell zweier gleichwertiger Mannschaften mit teils leichtem Übergewicht für die Hausherren. „Das Ergebnis ist natürlich nicht gut, aber mit dem Spiel an sich bin ich zufrieden“, zeigte sich Dieter Kloos am Ende nachsichtig. „Insgesamt war es eine gute Leistung“, so der TuS II-Coach. „Leider haben wir vor dem gegnerischen Tor unsere alte Abschlussschwäche offenbart.“

Quelle: fussball-vorort.de