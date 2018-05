TuS-Reserve rutscht ab - FFG nur Remis - Drei Tokmak-Tore reichen nicht

Wie so oft in letzter Zeit: In den Schlussminuten fing sich der SV Bad Tölz (gelbe Trikots) auch gegen Irschenberg noch einen Gegentreffer ein.

Kreisklasse 2 kompakt

von Redaktion Isar-Loisachbote schließen

Der SV Bad Tölz verpasst einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der TuS Geretsried II verpasst einen Sieg beim Meister. Die FFG verpassen den Sprung auf die Nichtabstiegsplätze.

SV Bad Tölz – TSV Irschenberg 3:3 (1:2) – Dreimal hatte Gazi Tokmak für die Gelbschwarzen eingeschweißt (45./50./75.). Und so fühlten sich die Hausherren bereits wie die sicheren Sieger. Doch dann räumte ihr Keeper Mahmut Verep einen Irschenberger Keeper im Strafraum ab, Benedikt Monn ließ sich die Chance vom Punkt aus nicht entgehen und traf zum 3:3-Remis-Endstand. „Der eine Punkt bringt uns überhaupt nicht weiter“, ärgerte sich Adrian Ackermann verständlicherweise: „Wir haben in den zurückliegenden Spielen stets in den letzten Minuten noch Gegentreffer kassiert. Es ist, als ob wir Angst vor dem Gewinnen hätten.“ Auch wenn die Gäste zur Halbzeit nach Treffern von Thomas Kreuzer (34.) und Monn (44.) in Front lagen, waren die Tölzer die bessere und klar spielbestimmende Mannschaft. So bemängelte der SV-Sprecher: „Wir hatten genügend gute Torchancen, sind aber vorne oft zu eigensinnig. Und vielleicht fehlt auch zum Spielende hin die Konzentration.“ esc

SV Miesbach – TuS Geretsried II 2:1 (2:1) – Auch dem TuS II gelang es nicht, dem bereits als Meister feststehenden Tabellenführer die erste Saisoniederlage beizubringen. „Das haben wir uns ein bisschen selbst zuzuschreiben“, stellte Spielertrainer Florian Schneider fest. Vor allem in der ersten halben Stunde sei sein Team „nicht im Spiel“ gewesen. In diese Zeit fiel die 1:0-Führung (18.) der Gastgeber durch Thomas Breitherr. Erst mit dem Ausgleich, den Patriot Lajqi in der 32. Minute per Elfmeter erzielte, fand Geretsried besser ins Spiel. „Dummerweise haben wir dann kurz vor der Pause nach einer Ecke das blöde 1:2 bekommen“, ärgerte sich Schneider über den neuerlichen Rückstand, dem der TuS die gesamte zweite Halbzeit erfolglos hinterherlief. „Es hat wohl nicht sein sollen“, so der Coach, der dem Gegner attestierte: „Miesbach hat nochmal ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht.“ rst

SF Egling-Straßlach - SC Gaißach 1:1 (0:0) – Mit einem Unentschieden, das niemanden – weder auf, noch neben dem Platz – beglückte, trennten sich die Sportfreunde und der SCG. Den Gastgebern sah man in einem über weite Strecken trostlosen Gekicke nicht an, dass für sie noch der Klassenerhalt auf dem Spiel stehen könnte. Die zahlreicheren und größeren Chancen verzeichneten die Gäste, bei denen Rainer Größwang in der 17. Minute die Führung verpasste, weil SF-Torhüter Jany Schalk seinen Schuss mit einer Hand parierte. In der 23. Minute traf Markus Gämmerler für die Sportfreunde mit einem Distanzschuss nur den Pfosten. Fünf Minuten später glich Gaißach nach Alutreffern aus. Schalk mahnte: „Wir müssen aufpassen, sonst klingelt’s gleich.“ Doch auch beim nächsten Versuch von Größwang, der mehrmals allein vor Schalk die Partie hätte entscheiden können, blieb der SF-Keeper Sieger. Etwas überraschend gingen die Gastgeber in der 65. Minute durch einen Kopfball von Martin Lindermayer in Führung. Nur drei Minuten später erzielte Lukas Bauer – nachdem Schalk einmal mehr glänzend gegen Größwang pariert hatte – den verdienten Ausgleich. „Das war mehr Kampf als Krampf“, fasste Eglings Trainer Herbert Mühr zusammen. „Den Punkt nehmen wir mit, was er nutzt, sehen wir am Ende der Saison.“ SCG-Kapitän Georg Simon stellte seinem Team zwar eine gute Note aus, war jedoch nicht restlos glücklich: „Das war von uns eine richtig gute Leistung. Aber mit dem Ergebnis kannst du bei den riesen Chancen, die wir hatten, eigentlich nicht zufrieden sein.“ rst

DJK Darching – FF Geretsried 1:3 (0:2) – Mit dem Erfolg in Darching sind die Fußball-Freunde ihrem Ziel Klassenerhalt ein weiteres Stückchen nähergekommen. „Wir haben viel investiert und verdient gewonnen“, stellte FFG-Coach Guido Herberth zufrieden fest. Die frühe Führung durch ein Eigentor der Gastgeber baute Fabian Radosevic in der 21. Minute zum beruhigenden 2:0-Vorsprung aus. Daran hatte FFG-Torhüter Dominik Bamann entscheidenden Anteil: Er hatte in der Zwischenzeit einen Strafstoß inklusive Nachschuss pariert. Nach fast 45 Minuten gewitterbedingter Unterbrechung erhöhte Radosevic mit einem Kopfballaufsetzer in der 70. Minute auf 3:0. Darching schaffte zehn Minuten vor Abpfiff lediglich per Elfmeter den Anschlusstreffer. rst

SV Bayrischzell – FF Geretsried 1:1 (0:1) – Von einem „bitteren Unentschieden“ sprach FFG-Coach Guido Herberth und bemerkte als positiven Aspekt: „Immerhin wieder nicht verloren.“ Seine Elf war nach 38 Minuten nach Vorlage von Fabian Radosevic durch Dominik Zelt in Führung gegangen und besaß in der Folge weitere gute Chancen. Nach dem Seitenwechsel machten die Hausherren mehr Druck. So richtig brenzlig wurde es jedoch nicht für die FFG, die sich schon auf der Siegerstraße wähnten. Doch zwei Minuten vor Schluss kam Bayrischzell zum glücklichen 1:1-Ausgleich. Herberth: „Wer weiß, vielleicht hilft uns in der Endabrechnung auch dieser Punkt weiter?“ tw