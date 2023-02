TuS: Step-by-step bis zum Saisonstart

Von: Thomas Wenzel

Teilen

Ein Wiedersehen mit dem FC Garmisch gibt es heute für die Geretsrieder um Fabijan Podunavac (re.). © hl

14 Trainingseinheiten haben die Fußballer des TuS Geretsried bislang absolviert. Dabei kann Coach Daniel Dittmann auf einen Kader von fast 22 Mann zurückgreifen.

Geretsried – Seit gut drei Wochen befinden sich die Fußballer des TuS Geretsried wieder im Training. In dieser Zeit haben sie 14 Einheiten absolviert – „darunter auch Doppelschichten an Samstagen“, betont Daniel Dittmann. Etwa 22 Mann hatte der Coach des Landesliga-14. dabei zur Verfügung, darunter neben einer ganzen Reihe von Rekonvaleszenten mit den Torhütern Cedomir Radic (vom FC Ismaning) und Justin Hille (FC Deisenhofen) sowie Marko Dukic (TSV Wasserburg) auch drei Neuzugänge. „Das war ja eines der Mankos in der Vorrunde, dass wir zu wenig Konkurrenz im Kader hatten“, sagt Dittmann. Angesichts der neuen Personalstärke sei jetzt „richtig Feuer drin“ beim Kampf um einen Platz in der ersten Elf.

Dass der TuS nicht gleich nach den ersten Trainingsterminen gleich ein Testspiel vereinbart hatte, hatte seinen Grund. „Während der Saison kommt man nicht dazu, bestimmte Dinge zu erklären, zu üben oder zu verbessern. Dazu ist eine verlängerte Vorbereitung nach der Winterpause ideal“, meint der 23-Jährige. So konnte er in den vergangenen Wochen unter anderem das Training intensiver gestalten. Und auch die Taktik stand auf dem Programm. „Wir haben überlegt, was wir im Spiel mit Ball und gegen den Ball künftig machen wollen“, verrät Dittmann.

Für das erste Vorbereitungsmatch am heutigen Samstag um 15 Uhr beim FC Garmisch-Partenkirchen (je nach Wetterlage könnte das Spiel kurzfristig nach Geretsried verlegt werden) erwartet der TuS-Trainer allerdings noch keine Wunderdinge von seiner Elf: „Wir machen das Step-by-step. Die Automatismen müssen sich allmählich einstellen.“ Die Werdenfelser seien in jedem Fall ein „super Testspielgegner“. Die Mannschaft von Trainer Florian Heringer ist laut Dittmann als Bezirksliga-Tabellenführer „der Topfavorit auf den Aufstieg“. Er gehe davon aus, dass bei den Garmischern auch jetzt nach der Winterpause „richtig Schwung drin ist“.

Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen, hat 18 Feldspieler nominiert. Fürs Tor stehen die beiden Neuzugänge Radic und Hille zur Verfügung; bei Torjäger Dukic muss man sehen, ob bis zum Anpfiff alle Formalitäten erledigt sind. Fehlen werden Robin Renger (Urlaub) und Mario Walker (verhindert); dazu Lukas Kellner, Benedikt Buchner und Sebastian Schrills, die sich nach Verletzungen noch im Aufbautraining befinden. Auch bei Niko Karpouzidis scheint nach seiner Kopfverletzung jetzt ein Comeback möglich.