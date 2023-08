TuS sucht Ausweg aus der Krise: „Mutig Fußball spielen“

Von: Rudi Stallein

Fokussiert und mutig wollen die Geretsrieder um Belmin Idrizovic (Mitte) ins heutige Heimspiel gegen den FC Unterföhring gehen, um endlich den ersten Saisonsieg einzufahren. © hans lippert

Neues Spiel, neues Glück. Im Heimspiel gegen den FC Unterföhring (Sa., 14 Uhr) unternehmen die Fußballer des TuS Geretsried nunmehr den sechsten Versuch, ihre Serie erfolgloser Spiele zu unterbrechen. Möglichst mit dem ersten Saisonsieg, doch dabei solle man sich jedoch nicht allein auf Fortunas Unterstützung verlassen.

„Ein bisschen Eigeninitiative wäre schon gut“, regt Daniel Dittmann an, um Verlauf und Ausgang der Partie gegen den Tabellendritten aktiv zu beeinflussen. Gegebenenfalls müsse man sich das vielleicht nötige Quäntchen Glück eben erarbeiten. „Wenn man das Momentum nicht auf seiner Seite hat, dann ist es harte Arbeit, dass zu ändern. An dem Punkt sind wir gerade“, stellt der TuS-Coach fest.

Nach der 0:4-Klatsche gegen den VfB Forstinning am vorigen Samstag sei er „schon geschockt gewesen“, räumt der Geretsrieder Trainer ein, dass ihm angesichts des blutleeren Auftritts seiner Mannschaft zeitweilig die Worte gefehlt hatten. Obwohl auch die folgende Partie am vergangenen Mittwoch in Schwaig mit 1:4 verloren ging, zeigt sich Dittmann nun wieder gewohnt optimistisch. „Die Spieler waren natürlich enttäuscht. Aber das Gefühl war trotzdem besser, weil sie eine bessere Leistung gezeigt hatten“, erläutert er und ergänzt: „Besser, aber nicht genügend, sonst hätten wir nicht verloren.“ Ein Stück seiner Zuversicht zieht er auch aus der Tatsache, dass sich seine Mannschaft „sehr selbstreflektiert“ zeige. „Die Spieler aufbauen, verbessern und Erfolge feiern – in dieser Reihenfolge“, so gehe man die nächsten Wochen an, versichert der Trainer. Während dieses Prozesses sei jedoch wichtig „Angst nicht zuzulassen“, denn die sei unterschwellig womöglich ein Faktor, der die aktuelle Situation negativ beeinflusse. Angst essen Punkte auf, frei nach dem Melodram „Angst essen Seele auf“ des deutschen Filmregisseurs Rainer Werner Fassbinder. Stattdessen fordert Dittmann von seinen Aktiven auf dem Platz „weiter eine mutige Einstellung.“ Andere Emotionen seien kontraproduktiv, die gelte es abzulegen. „Wir haben einen Plan, und den werden wir nicht verlassen“, so der Coach. „Das bedeutet Mut auf den Rasen bringen, mutig Fußball spielen, mutig verteidigen.“ Derweil empfiehlt er seinen Spielern, vieles drumherum auszublenden: „Tabellenplätze, Ergebnisse, Berichte“.

Dann werden sie nämlich nicht nur daran erinnert, dass sie inzwischen als Letzter dem Feld hinterherlaufen, sondern auch, dass der letzte und bisher einzige Sieg gegen den FC Unterföhring (aus insgesamt sieben Begegnungen) lange zurückliegt –ein 4:1 am 16. Juni 2016. Das letzte Heimspiel endete vor ziemlich genau einem Jahr mit einer 1:4-Niederlage. Zeit, dass sich das Blatt wendet, damit der Blick in die Zeitung oder ins Internet, auf die Tabelle und das Ergebnis am Montag wieder Freude bringt.

TuS Geretsried: Radic, Mühr - Kellner, Maison, Nomanovic, Fister, Wiedenhofer, Kirschner, Renger, Prepeluh, Pech, Podunavac, Ivkovic, Idrizovic, Walter, Schrills, Dukic.