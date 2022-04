TuS-Torhüter Voß hält Elfmeter – und trifft aus 70 Metern

Landesliga Südwest: Geretsried siegt in Aystetten spät mit 2:1

Von Rudi Stallein

Zum Matchwinner avancierte Simon Voß beim 2:1-Sieg des TuS in Aystetten: Der Geretsrieder Keeper parierte zuerst einen Elfmeter und erzielte dann mit einem weiten Abschlag den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich.

Aystetten/Geretsried – Unglaublich glücklich! So beschrieb Martin Grelics seine Gefühlslage und die der Geretsrieder Fußballer unmittelbar nach dem Spiel beim SV Cosmos Aystetten, dass sein Team einmal mehr mit zwei Treffern in der Schlussphase für sich entschied. „Das sind drei Punkte, die absolut Gold wert sind“, betonte der TuS-Coach nach dem 2:1-Sieg, der mit drei weiteren verletzten Spielern jedoch womöglich teuer bezahlt wurde.

Der Tag hatte gar nicht gut angefangen. Lukas Kellner musste kurzfristig absagen, weil das verletzte Sprunggelenk nach dem Training wieder angeschwollen war. Mario Walkers Platz im Bus blieb ebenfalls unbesetzt – er hatte sich mit positivem Coronatest abgemeldet. So wurde aus der U19 Yamin H-Wold nachnominiert. Und der junge Bursche, der im Pokal gegen Gersthofen am Ostermontag sein Debüt bei den Herren gegeben hatte, hätte zum Helden des Spiels werden können. Schon nach einer knappen Viertelstunde schickte Grelics ihn für den verletzten Sebastian Schrills aufs Feld. Beim Spielstand von 1:0 – Benedikt Schmoll hatte die Hausherren in der vierten Minute nach einem Eckball in Führung gebracht – marschierte der 18-Jährige zum ersten Mal allein aufs Cosmos-Tor zu, scheiterte jedoch im Duell mit Torhüter Davorin Baric (37.). „Wir haben oft die falsche Entscheidung getroffen“, stellte der TuS-Coach fest, meinte damit jedoch nicht seinen jungen Angreifer, sondern die Tatsache, dass sein Team mit dem großzügig vom Gegner überlassenen Platz im Mittelfeld nichts Gewinnbringendes anzustellen wusste. „Es war insgesamt kein gutes Landesligaspiel“, meinte Grelics, der „unglaublich viele technische Fehler“ wahrgenommen hatte. „Mit der Leistung insgesamt bin ich absolut nicht zufrieden.“

Technisch einwandfrei war hingegen ein weit geschlagener Ball von Torhüter Simon Voß, der unversehens zum Matchwinner avancierte. Zunächst hielt der TuS-Keeper seine Mannschaft im Spiel, indem er einen Elfmeter von Aystettens Marcel Burda parierte (56.). In der 80. Minute bekam Voß dann einen Rückpass zugespielt, den er weit in die gegnerische Hälfte drosch, dort sprang der Ball einmal auf und über Baric – er hatte erst kurz zuvor erneut glänzend gegen H-Wold pariert – zum 1:1-Ausgleich ins Netz.

„Dann wollten wir natürlich mehr“, sagt Grelics. Die Entscheidung fiel in der 90. Minute: Johannes Bahnmüller brachte mit einem Pass in die Tiefe Fabijan Podunavac ins Spiel, der allein vor dem Cosmos-Schlussmann die Nerven behielt. Glück hatte der TuS, als Schmoll in der Nachspielzeit nur die Latte traf. Und Pech, dass H-Wold in der 95. Minute auch sein drittes Duell mit Baric verlor. Martin Grelics registrierte anschließend zufrieden, dass die Moral und Willensstärke seines Teams absolut intakt sind: „Man macht nicht nur aus Glück so oft so späte Tore, wie es uns schon ein paar Mal gelungen ist.“ RUDI STALLEIN

SV Cosmos Aystetten - TuS Geretsried 1:2 (1:0) - Tore: 1:0 (4.) Schmoll, 1:1 (87.) Voß, 1:2 (90.) Podunavac. – Schiedsrichter: Matthias Schubert. – Zuschauer: 80.

TuS: Voß - Rosina (65., Bauer), Buchner, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis, Schrills (14., Yamin H-Wold), Kirschner, Lajqi (38., Buchmair), Podunavac, Pech.