TuS-Torjäger Ivkovic schraubt den Deckel drauf

Teilen

Hürde genommen: Mit einem Kopfballtor und einem verwandelten Handelfmeter brachte Srdan Ivkovic (schwarzes Trikot, mit FC-Keeper Yannick Rakiecki) den TuS Geretsried in Kempten auf die Siegerstraße. © erwin hafner

Mit einem 2:1-Sieg beim FC Kempten hat sich der lange Zeit abstiegsbedrohte TuS Geretsried vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Beide Tore erzielte der zur Winterpause zurückgeholte Srdan Ivkovic.

Kempten/Geretsried – Der Klassenerhalt ist gesichert. Nach dem 2:1-Sieg beim FC Kempten, können die Geretsrieder Landesliga-Fußballer die letzten zwei Saisonspiele tiefenentspannt angehen. Dafür war die Partie im Illerstadion einmal mehr „höchst spannend bis zum Schluss“, wie TuS-Trainer Martin Grelics feststellte. Die Gäste gerieten, obwohl gut ins Spiel gestartet, früh ins Hintertreffen. Ludwig Buchmair spielte einen zu kurzen Rückpass auf Torhüter Simon Voß, FC-Torjäger Thomas Rathgeber erlief den Ball, Voß kam mit seiner Grätsche zu spät – den fälligen Elfmeter verwandelte Phillip Simon sicher zur Kemptener Führung.

Grelics haderte kurz, weil er die Aktion seines Torhüters außerhalb des Sechzehners wähnte, räumte aber ein, dass der Strafstoß im Endeffekt besser zu verkraften war als ein Freistoß an der Strafraumraumgrenze, der unweigerlich dann auch die rote Karte für seinen Torhüter bedeutet hätte. Dieser verhinderte später mit einem „Riesenreflex“ (Grelics), als Rathgeber aus kurzer Distanz zu Abschluss kam (35.), einen höheren Rückstand. „Wenn da das 2:0 fällt, wissen wir nicht, wo das Spiel hinläuft“, so der Trainer. Bis dahin hatte der TuS kein rechtes Mittel gefunden, um seinerseits für Gefahr im gegnerischen Strafraum zu sorgen. Am nächsten dran war Johannes Bahnmüller, der nach einer knappen halben Stunde aus 16 Metern nur den Pfosten traf. Wenig später warf sich Srdan Ivkovic in eine Flanke von Fabijan Podunavac und beförderte den Ball mit dem Kopf zum 1:1-Ausgleich ins lange Eck.

Die Gäste agierten in der Folgezeit wieder mutiger und gewannen zusehends an Sicherheit. „Nach dem Ausgleich haben wir wieder an uns geglaubt. Die zweite Halbzeit ging klar an uns“, erklärte Grelics, dessen Team schon kurz nach Wiederbeginn eine gute Chance hatte, in Führung zu gehen. Podunavac entschied sich allein vor dem Tor, den Ball zu lupfen, scheiterte jedoch am langen Arm von FC-Keeper Yannick Rakiecki.

Als wenig später bei einer Podunavac-Flanke ein Abwehrspieler den Ball mit der Hand klärte, glichen die Gäste nach Elfmetern aus: Ivkovic verwandelte zur 2:1 für den TuS. Geretsried dominierte die Partie nun deutlich, wollte die Entscheidung erzwingen, scheiterte jedoch, weil der letzte Pass zu oft nicht ankam. „Es war ein Verlauf wie so oft in dieser Saison. Es kann auch in die andere Richtung gehen. Aber aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Sieg verdient“, so das Fazit von Grelics.

FC Kempten - TuS Geretsried 1:2 (1:1) - Tore: 1:0 (7./FE) Simon, 1:1 (38.) Ivkovic, 1:2 (51./HE) Ivkovic. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Hummel (Betzigau).

TuS: Voß – Rosina, Buchmair, Buchner, Renger, Bahnmüller, T. Karpouzidis (79., Kirschner), Schrills, Walker (56., Pech), Ivkovic (93., Steeb), Podunavac (89., Lajqi).