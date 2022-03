TuS-Torjäger Ivkovic trifft zweimal gegen seinen Ex-Klub

Landesliga Südwest: Geretsried siegt 2:1 in Garmisch

Dank zweier Tore von Srdjan Ivkovic feierte der TuS Geretsried einen 2:1-Sieg beim FC Garmisch und verkürzte den Abstand zum rettenden Ufer.

Garmisch/Geretsried – Der Aufwärtstrend hält an: Durch einen 2:1 (2:0)-Erfolg beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen ist der TuS Geretsried weiter an das Tabellenmittelfeld der Landesliga Südwest herangerückt. Auf welche Art Siege zustande kommen, ist im Abstiegskampf meist von nachrangiger Bedeutung. So dürfte es der TuS-Delegation auch ziemlich einerlei gewesen sein, dass das Ergebnis nach 94 Minuten nicht unbedingt gerecht ausfiel und das eigene Team im zweiten Abschnitt nicht mehr wesentlich in Erscheinung trat. Coach Martin Grelics sah seine Mannen im ersten Abschnitt „einen Tick besser“, weil mit „mehr Zugriff“.

Kann man so unterschreiben, wenn man die erste Viertelstunde außen vor lässt. Da nämlich landete Stefan Durrs gezirkelter Freistoß am entlegenen Außenpfosten. Gefolgt von einer lautstarken, aber letztlich fruchtlosen Reklamation von FC-Seite, als Johannes Bahnmüller Torjäger Moritz Müller im Sechzehner am Arm festhielt, der Elferpfiff aber ausblieb. Imposant war allerdings, wie die Geretsrieder dieser keimenden Druckphase stand hielten. Fabijan Podunavac zog in zentraler Position das Tempo an, spielte hinaus auf Fabio Pech, dessen Hereingabe Srdjan Ivkovic im Hochspringen mit der Hacke an FC-Keeper Dave Salcher vorbei lenkte – 1:0. Beim zweiten Treffer profitierte der Serbe dann von einem Platzfehler. Garmischs Jakob Jörg blieb beim Aufbauspiel im Rasen hängen, der Ball kam über Taso Karpouzidis rasch zu Ivkovic, der verwandelte. „Ein 2:0 war zu hoch“, räumte Grelics ein. „Aber der Ivo macht die Dinger halt echt kalt.“

Nach der Pause mussten sich die Gäste dann zwangsweise zurückziehen. Primär geschuldet dem frühen Anschlusstor von Müller. Nach langem Abschlag von Salcher verschätzte sich Niko Karpouzidis, sodass der Garmischer den Ball gewieft über den herauseilenden Simon Voß lupfen konnte. Glück hatten die Geretsrieder, dass der weitgehend ohne klare Linie agierende Unparteiische Pech nicht vom Platz stellte, als der Müller zunächst foulte, ihn dann am Boden liegend beschimpfte. Der FC drückte, schuf aber mit Ausnahme von Müllers zweiter guter Möglichkeit keine wirklich brenzlige Situation mehr. „Wenig Szenen im gefährlichen Raum“, urteilte Grelics. Zwar habe sich sein Team zum Ende hin „etwas beunruhigen“ lassen. Doch hielt es trotz der Hinausstellung für Taso Kapouzidis mit „viel Willen und Kampf“ den Dreier fest.

FC Garmisch - TuS Geretsried 1:2 (0:2) - Tore: 0:1, 0:2 (22./45.) Ivkovic, 1:2 (52.) Müller. – Gelb-Rot: A. Karpouzidis (TuS/78., wdh Foulspiel). – Schiedsrichter: Patrick Meixner (Obergünzburg). – Zuschauer: 200.

TuS: Voß – Bahnmüller (89. Kirschner), Rosina, S. Rauscheder (46. N. Karpouzidis), Lajqi, Pech, Renger,, Podunavac, A. Karpouzidis, Walker (58. Schrills), Ivkovic (90+3 Reitel).