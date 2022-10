TuS-Trainer Dittmann: „Das ist schwer zu ertragen“

Einziger Lichtblick in einem trüben Spiel: Fabijan Podunavac (dunkles Trikot) traf zum zwischenzeitlichen 1:2 für den TuS Geretsried in Eggenfelden. Am Ende verloren die Gäste jedoch mit 1:4.

Geretsried verliert in Eggenfelden mit 1:4

Von Rudi Stallein schließen

Nach nur drei Minuten mussten die Geretsrieder Landesliga-Kicker in Eggenfelden wieder einmal einem Rückstand hinterherlaufen. Obwohl sie sich im Laufe der Partie stabilisierten, stand am Ende die fünfte Auswärtsniederlage.

Eggenfelden/Geretsried – Erst drei Minuten waren am Samstag in der Landesliga-Partie zwischen dem SSV Eggenfelden und dem TuS Geretsried gespielt, als Daniel Dittmann zum ersten Mal ganz tief durchschnaufen musste. „Das ist schwer zu ertragen – für uns Trainer genauso wie für die Spieler“, kommentierte der TuS-Coach eine zu diesem Zeitpunkt beinahe aussichtslose Mission seiner Mannschaft, die bereits mit 0:2 hinten lag. So schnell habe er gar nicht schauen können, räumte der 22-Jährige ein, dass das Eggenfelder Führungstor in der zweiten Minute schlichtweg an ihm vorbeigerauscht war.

Dafür hat er genau mitbekommen, wie kurz darauf ein Zusammenspiel zwischen Torhüter Sebastian Untch und Lukas Kellner dem Gegner erneut in die Karten spielte. „Das war blöd, von beiden die falsche Entscheidung“, monierte der Trainer die unglückliche Situation, als deren Konsequenz Eggenfelden den Ball rasch eroberte und durch Goran Sujic in der dritten Minute auf 2:0 erhöhte.

Damit war der erste Durchgang gelaufen für die Gäste aus Oberbayern, die in der Folgezeit „völlig verunsichert wirkten“, wie Dittmann feststellen musste. Weil Torhüter Untch noch zwei Mal in höchster Not rettete, „können wir froh sein, dass wir in der ersten Halbzeit nicht mehr Gegentore gekriegt haben“, räumte der Trainer ein, dass seine Mannschaft mit dem 0:2 „noch gut bedient war“. Als einen „sehr trostlosen Auftritt, die schlechteste Leistung, seit ich die Mannschaft trainiere“ wertete der TuS-Coach die Darbietung seiner Elf in Halbzeit eins.

Nach einer lautstarken Kabinenansprache („das war schon ein emotionaler Ausbruch“) und einer taktischen Umstellung registrierte Dittmann, dass seine Kicker in der Folge „mehr Sicherheit“ zeigten und „extrem viele Situationen um die Box“ kreierten. „Da waren wir deutlich fokussierter“, so der Coach. Woraus schließlich der Anschlusstreffer zum 1:2 durch Fabijan Podunavac resultierte. „Das war mal eine schön durchkombinierte Stafette“, freute sich Dittmann über das Zuspiel von Benedikt Buchner auf Srdan Ivkovic, der Podunavac den Ball zum Abschluss servierte. Wenige Minuten später verpasste der Torschütze den Ausgleich, der die Partie zu Gunsten seines Teams hätte drehen können.

Ein Standard sorgte schließlich für die Entscheidung: Eine Freistoßflanke von nahe der Eckfahne beförderte Daniel Kerscher per Kopf zum 3:1 für die Gastgeber ins Netz. „Dann war die Messe gelesen“, stellte Dittmann fest. Dennoch mochte er sich von dem Resultat – Jakob Reichhoff erhöhte kurz vor Schluss noch auf 4:1 – die Lust auf einen Wiesn-Besuch nicht nehmen lassen. „Die Stimmung kann nach vier Niederlagen am Stück natürlich nicht gut sein“, so der junge TuS-Coach. „Aber ich bin von Natur aus ein Optimist. Deshalb schaue ich positiv in die Zukunft und freue mich auf die nächsten Wochen.“

SSV Eggenfelden - TuS Geretsried 4:1 (2:0) - Tore: 1:0 (2.) Angermeier, 2:0 (3.) Sujic, 2:1 (54.) Podunavac, 3:1 (71.) Kerscher, 4:1 (88.) Reichholf. – Schiedsrichter: Patrick Schönherr (ASV Piding). – Zuschauer: 200.

TuS: Untch - Wiedenhofer, Buchmair, Buchner (80., Schrills), L. Lajqi, L. Kellner, T. Karpouzidis (80., Jon. Bahnmüller), Podunavac, Pech (46., Bauer), Fister (62., Kirschner), Ivkovic.