TuS tritt jetzt in Testspielphase zwei ein

Von: Rudi Stallein

Gelegenheit, sich mit seinem neuen Sturmpartner Marko Dukic einzuspielen, bekommt TuS-Torjäger Srdan Ivkovic (Mi.) im heutigen Testspiel gegen Raisting. © rst

Im Match gegen Bezirksligisten SV Raisting will sich TuS-Trainer Daniel Dittmann auf die Suche nach seiner Stammformation machen.

Geretsried – Nach zwei Vorbereitungsspielen mit erweitertem Kader tritt der TuS Geretsried nun in die nächste Phase der Wintervorbereitung ein. „Wir haben jetzt noch vier Spiele, in denen wir den Schwerpunkt auf die Akteure legen, die dann zum Punktspielstart den Landesliga-Kader bilden“, stellt Trainer Daniel Dittmann vor dem Test gegen den SV Raisting am heutigen Samstag (15 Uhr, Isarau-Stadion) fest. Somit verschiebt sich auch die Belastungsgrenze für die Fußballer.

Die zahlreichen Wechsel und der hohe Anteil an Spielern aus der Zweiten Mannschaft in den Partien beim FC Garmisch-Partenkirchen (1:2) und daheim gegen die DJK Waldram (2:0) diente in erster Linie dazu, „dass kein Spieler mehr als 60 Minuten auf dem Platz steht, weil ja auch das Training sehr intensiv ist“, wie der Coach erläutert.

Nun liege das Augenmerk stärker darauf, „in einen Rhythmus zu kommen“ und spieltaktische Abläufe zu intensivieren und zu automatisieren. „Wir wollen auf jeder Position immer anspielbar sein, das ist ein Prozess der dauert“, weist Dittmann beispielsweise auf einen Aspekt hin, wo er Nachholbedarf sieht. „Da ist jeder Spieler in der Bringschuld, es gibt noch viele Situationen, wo ich mir eine schnellere Entscheidung wünsche“, so der 23-Jährige.

Weitere Lernfortschritte hofft er am Samstagnachmittag beobachten zu können. „Raisting gehört zu den fünf Top-Teams der Bezirksliga Süd und passt inhaltlich jetzt gerade total ins Vorbereitungsprogramm“, betont Dittmann. Personell gibt es derzeit noch Absenzen. So brauche Torjäger und Kapitän Sebastian Schrills nach seiner Sprunggelenkprellung, die er sich im Training bei einem Zusammenprall mit Fabio Pech zugezogen hatte, noch Zeit, bis er wieder belastbar sei. „Ich hoffe, dass er bis zum Trainingslager so weit ist.“ Vom 18. bis zum 21. Februar reist der TuS-Tross nämlich nach Bergamo. Mit dabei sein sollen dann auch die weiteren Rekonvaleszenten, wie etwa Lukas Kellner, der an einer Entzündung im Knie laborierte, oder Benedikt Buchner, der nach seiner Verletzung wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen ist. Gute Fortschritte mache auch der Langzeitverletzte Niko Karpouzidis, der nach Auskunft seines Trainers wieder voll belastbar sei, für die Raisting-Partie aber noch keine Rolle spiele. rst