TuS vor dem Garmisch-Derby: Mehr Mut, mehr Sprints, mehr Ansprache

Geretsrieder gewappnet fürs erste Heimspiel

Von Thomas Wenzel schließen

So hatten sich die Fußballer des TuS Geretsried ihren Start in die neue Saison natürlich nicht vorgestellt: Mit 0:1 unterlag der Landesligist am Samstag beim Aufsteiger TSV Kastl. Auch wenn im ersten Augenblick die Enttäuschung überwog, hatte Trainer Daniel Dittmann zwei Tage später schon wieder ein paar positive Aspekte ausgemacht: „Mit einem Spiel ist ja noch nicht alles vorbei.“

Bei der Videoanalyse sei ihm aufgefallen, „dass wir im ersten und zweiten Drittel des Spielfeldes viel Ballbesitz hatten“. Kritisch sieht der 23-Jährige dagegen, „dass wir relativ wenig Sprints im letzten Drittel hatten und dass oftmals der Mut gefehlt hat, den Pass in die Tiefe zu spielen“. Alles Dinge, die die Geretsrieder gleich am heutigen Dienstag besser machen wollen. Zumal sie es ab 18.30 Uhr im heimischen Isarau-Stadion mit dem nächsten Aufsteiger zu tun bekommen – dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Den Werdenfelsern ist nach nur einjähriger Pause unter der Regie ihres neuen Trainers Florian Heringer und nicht zuletzt dank der 20 Tore von Stürmer Jonas Poniewaz die sofortige Rückkehr in die Landesliga gelungen. Und ihr Start am Samstag verlief äußerst verheißungsvoll: Gegen die SpVgg Feldmoching gab es einen 3:0-Heimsieg. „Das läuft bei denen ähnlich emotional wie beim TSV Kastl“, weiß Dittmann. Auch die Garmischer seien seiner Beobachtung nach ein Team, „das sehr lebendig nach vorne geht und viel übers Zentrum macht“. Außerdem schätzt er den FCG spielerisch noch einen Tick stärker ein als den Geretsrieder Auftaktgegner.

Für seine Mannschaft gehe es jetzt darum, die Lehren aus der Startniederlage zu ziehen. „Da haben von der Mentalität her 30 Prozent gefehlt, daran müssen wir arbeiten“, betont Dittmann. Dies sei aber auch eine Sache der Tagesform, „ob man die langen Wege gehen will oder nicht“.

Dass mit Robin Renger, Marko Dukic, Mario Walker, Adrian Hofherr sowie Taso und Niko Karpouzidis derzeit eine Reihe von Stammspielern fehlten, sei für ihn nicht entscheidend. „Ich spreche nicht über diejenigen, die nicht da sind. Die, die auf dem Platz stehen, müssen besser miteinander kommunizieren“, erklärt der TuS-Coach. Auch diesmal gibt es einen personellen Doppelwechsel. So sind Stürmer Fabijan Podunavac und Verteidiger Lukas Kellner beruflich verhindert; dafür rücken die zuletzt fehlenden Fabio Pech für den Angriff und Neuzugang Kenan Numanovic für die Defensive ins Team. „Wir sind in jedem Fall für Garmisch gewappnet und gehen positiv und optimistisch in unser erstes Heimspiel“, stellt Dittmann klar.

TuS Geretsried: Radic, M. Untch – Wiedenhofer, Lajqi, Kellner (?), Numanovic, Kirschner, Jon. Bahnmüller, Redjepi, Maison, Idrizovic, Ivkovic, Knott, Walter, Öttl.