TuS: Wann platzt der Knoten?

FUSSBALL LANDESLIGA - Heimspiel gegen Olching soll für Geretsried die Wende bringen

Von Rudi Stallein schließen

Geretsried – Er ist ziemlich fest gezurrt, der Knoten, auf dessen Platzen sie beim TuS Geretsried so sehnsüchtig warten. Einen Punkt ergatterte man seit Beendigung der Winterpause – das ist deutlich weniger, als sich die Verantwortlichen und Spieler des abstiegsbedrohten Landesligisten aus den Partien gegen Bad Heilbrunn (0:0) und Mering (0:2) erhofft hatten.

Trotzdem habe man noch nicht in den Krisenmodus geschaltet, versichert Martin Grelics. „Logisch, der Druck ist gewachsen“, sagt der TuS-Coach, „aber wir versuchen das möglichst von der Mannschaft wegzuhalten.“

Stattdessen arbeite man wie gewohnt: „Das letzte Spiel besprechen, Training, aufs nächste Spiel vorbereiten.“ Und weiter Zuversicht verbreiten, dass es dieses Mal hinhaut, mit einem Erfolgserlebnis. „Es wird irgendwann klappen“, sagt Grelics, der bemüht ist, keine Unruhe aufkommen zu lassen. „Es geht nur darum, ein Spiel zu gewinnen.“ Eine bessere Chancenverwertung wäre hilfreich. „Wir sind vor dem Tor nicht effektiv genug, den Vorwurf müssen wir uns machen“, stellt der Trainer fest. Da mag eine gute Portion Pech im Spiel sein, wenn Srdan Ivkovic wie zuletzt zweimal nur den Pfosten trifft oder Taso Karpouzidis wie in Mering frei vor dem Tor vergeigt. „Aber am Ende des Tages müssen wir uns das selbst zuschreiben“, meint der Trainer. Jetzt soll das Heimspiel an diesem Samstag gegen den SC Olching (15 Uhr) die Wende bringen. Das Hinspiel gewann der TuS durch ein Elfmetertor von Johannes Bahnmüller knapp mit 1:0. Damals am siebten Spieltag war Olching noch von vielen Experten die Landesligatauglichkeit abgesprochen worden. „Man hat sie früh abgeschrieben, aber sie zeigen, dass sie Qualität haben“, betont Grelics. Und die Olchinger sind sehr effektiv aus der Winterpause zurückgekehrt – mit Siegen in Garmisch (2:0) und gegen Mering (4:2). „Das ist sicher ein Gegner, der mit breiter Brust kommt“, vermutet der TuS-Coach, dass seinem Team erneut ein „absolut umkämpftes Spiel“ bevorsteht.

Personell gibt es, obwohl Vitalij Lux (Knie) weiterhin pausieren muss, vor allem in der Offensive Alternativen: Fabijan Podunavac hat vom Arzt grünes Licht erhalten. Sebastian Schrills und Mario Walker kehren wieder auf die Bank zurück, ebenso wie Jonas Reitel. Da seine Truppe zudem im Training durch „viele erfolgreiche Abschlüsse“ am Selbstvertrauen gearbeitet habe, gehe man optimistisch in die Partie. Grelics: „Der Knoten muss platzen – und es muss jetzt passieren.“

TuS Geretsried

Voß, Untch - Joh. Bahnmüller, Jon. Bahnmüller, Buchner, Ivkovic, N. Karpouzidis, T. Kapouzidis, L. Kellner, Kirschner, Lajqi, Pech, Podunavac, Renger, S. Rauscheder, Rosina, Reitel, Schrills, Walker.