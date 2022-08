TuS weiter im Aufwärtstrend: Zweiter Sieg in Folge

Geretsried gewinnt gegen Grünwald mit 1:0

Den zweiten 1:0-Sieg in Folge hat der TuS Geretsried gegen den TSV Grünwald eingefahren und dadurch in der Tabelle Boden gut gemacht.

Geretsried – Der Aufwärtstrend hält an: Mit einem 1:0-Sieg gegen den TSV Grünwald haben die Geretsrieder Landesliga-Fußballer den zweiten Dreier in Folge geholt und lassen in der Tabelle die Abstiegszone hinter sich. „Im Normalfall machst du in so einem Spiel mehr Tore“, fand Daniel Dittmann nach Spielschluss dennoch ein feines Haar in der Suppe. Ansonsten freute sich der junge TuS-Coach honigkuchenmäßig über einen verdienten Sieg, der wegen eines übermäßigen Hangs zur Verschwendung beim Torabschluss jedoch lange auf der Kippe stand.

Unterhaltsames Spiel mit Chancen auf beiden Seiten

Nachdem TSV-Angreifer André Gasteiger gleich zu Beginn unbedrängt knapp am Tor vorbeischoss, übernahmen die Hausherren die Regie. Bei einem Schuss von Fabio Pech (8.) musste sich Grünwalds Keeper Kevin Mertes zum ersten Mal strecken. Zwei Minuten später war er machtlos, als Sebastian Schrills den Ball zentral vor dem Tor serviert bekam und wuchtig mit der 1:0-Führung abschloss. An guten Gelegenheiten mangelte es in der Folgezeit auf beiden Seiten nicht, weshalb sich ein unterhaltsames Spiel entwickelte. Zunächst mit Vorteilen für die Gäste, die sich vom frühen Rückstand wenig beeindruckt zeigten. Alexander Projek hatte Pech, dass sein Schuss aus 16 Metern von einem Abwehrbein zur Ecke abgelenkt wurde (26.), wenig später scheiterte Projek an TuS-Torhüter Simon Voß (30.), der auch bei einem Flachschuss von Marco Bornhauser (31.) auf dem Posten war. Auf der Gegenseite rutschte Ludwig Buchmair bei einem Freistoß von Robin Renger (22.) um eine Schuhlänge am Ball vorbei. Kurz vor der Pause verpasste zunächst Renger (42.) die Chance, den Vorsprung auszubauen, ehe Schrills eine Minute den Pfosten zittern ließ.

Mit Chancen hüben wie drüben setzte sich die Partie nach dem Seitenwechsel fort. Voß griff sicher zu bei einem Flachschuss von Harouna Boubacar (50.), Schrills (53.) scheiterte ebenso wie Karpouzidis (62.) an TSV-Schlussmann Mertes. Dazwischen hatte Mario Walker aus 20 Metern die Latte getroffen. Die letzte große Gelegenheit verpasste der eingewechselte Fabijan Podunavac, als er von links in den Strafraum marschierte, aber knapp am langen Pfosten vorbeizielte.

„Wir hatten eine gute Präsenz im letzten Drittel, aber ein weiteres Tor hat gefehlt, so bleibt es bei einem 1:0-Vorsprung natürlich immer wacklig“, konstatierte Daniel Dittmann. Abgesehen davon, dass man „zu viele Standards zugelassen“ habe, zeigte sich der Coach mit seiner Defensivabteilung sehr zufrieden. Vor allem Neuzugang Christian Wiedenhofer hatte es ihm angetan: „Der hat heute sein erstes Spiel über 90 Minuten gemacht und hat eine unfassbare Gier, zu verteidigen.“

TuS Geretsried - TSV Grünwald 1:0 (1:0). - Tor: 1:0 (10.) Schrills. – Zeitstrafen: Bornhauser (TSV, 44.), Ivkovic (TuS, 90.+3.). – Zuschauer: 100. – Schiedsrichterin: Paulina Koch (Kottern).

TuS: Voß - Wiedenhofer, Buchmair (61., Kirschner), Buchner (77., Jon. Bahnmüller), L. Kellner, Renger, T. Karpouzidis (65., Podunavac), Schrills (65., Ivkovic), Walker, Zoumis (90., Fister), Pech.