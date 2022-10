TuS will in Pullach seinen Auswärtsfluch besiegen

Geretsried zu Gast in Pullach

Von Thomas Wenzel

Auf das Wesentliche besinnen möchten sich die Fußballer des TuS Geretsried, die unter der Woche bei einer Krisensitzung die Ursachen für die jüngste Niederlagenserie erforscht haben, im Match beim ebenfalls strauchelnden SV Pullach.

Geretsried – Die Zeit der Ausreden soll vorbei sein bei den Fußballern des TuS Geretsried. „Jeder muss sich jetzt mal nur auf seine Aufgabe konzentrieren. Das Ziel muss sein, bis zum Winter noch so viele Punkte wie möglich zu holen“, sagt Daniel Dittmann vor dem Landesliga-Match beim SV Pullach am heutigen Samstag (14 Uhr).

Das impliziert: Es wird in den kommenden Wochen nicht mehr gar so viel Wert auf taktische Finessen gelegt, sondern der Fokus auf eine einfache Spielstruktur gerichtet. „Wir wollen eine hohe Intensität über 90 Minuten zeigen, konsequent verteidigen und auch mutig und gezielt nach vorn verteidigen“, fasst der TuS-Coach zusammen. Dies sei das Ergebnis aus zahlreichen Gesprächen, die im Rahmen der Ursachenforschung in den Tagen nach der 1:3-Niederlage gegen den TSV Wasserburg zwischen Trainer und Spielern, Spielern und Vorstand geführt worden seien.

Nach fünf Niederlagen in Folge ist klar: Es besteht dringender Handlungsbedarf. Da Abteilungsleiter Ibro Filan klargestellt hat, dass der 22-jährige Dittmann weiterhin das Vertrauen genießt und ein erneute Trainerwechsel in seinen Überlegungen keine Rolle spielt, sollen andere Mechanismen neu justiert werden. „Ich werde auch Veränderungen vornehmen. Ich nehme mich nicht raus aus der Bringschuld“, versichert der junge Coach. Er habe in den letzten Wochen die Erkenntnis gewonnen, dass – in erster Linie wegen der viel thematisierten schwachen Trainingsbeteiligung – „nicht die Voraussetzung gegeben ist, den Fußball zu spielen, den ich mir vorstelle“. Deshalb setze er „in dieser Phase nun andere Schwerpunkte“ und werde „den Rest in der Wintervorbereitung weiterverfolgen“.

Fakt ist, dass die Partie in Pullach für den TuS eminent wichtig ist, um nicht völlig den Anschluss zu verlieren. Der Bayernliga-Absteiger steckt mitten in einem personellen Umbruch und taumelt genauso der Bezirksliga entgegen wie die Gäste aus Geretsried. Mit 17 Punkten steht die Mannschaft des neuen SVP-Trainers Fabian Lamotte in der Tabelle nur vier Zähler vor dem TuS gerade noch einen Rang vor der Relegationsplätzen und somit ebenfalls also gehörig unter Druck – zumal sie auf eigenem Platz bislang nur zwei Siege feiern konnte, was in der Heimtabelle Platz 16 bedeutet.

Noch schlechter liest sich die Geretsrieder Auswärtsbilanz mit null Punkten aus den bisherigen fünf Spielen. „Es wird mit Sicherheit kein leichtes Spiel“, ist sich Coach Dittmann angesichts der Auswärtsschwäche seines Teams und dem nach der jüngsten Niederlagenserie womöglich lädierten Selbstvertrauen des einen oder anderen Akteurs bewusst. „Aber ich hoffe, dass wir trotzdem wieder mit mehr Lockerheit in die Spiele gehen.“

TuS Geretsried: Untch, Voß - Pech, Wiedenhofer, Bauer, Podunavac, Renger, Walker, T. Karpouzidis, Ivkovic, Schrills, L. Kellner, Bahnmüller, L. Lajqi, P. Lajqi, Maison.