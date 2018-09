TuS-Youngster Rosina: „Habe bei 1860 viel gelernt“

Interview nach Derbysieg gegen Garmisch

von Eduard Hien (gos) schließen

Obwohl Sebastian Rosina erst 23 Mal für den TuS Geretsried in der Fußball-Landesliga aufgelaufen ist, gehört der 20-Jährige nach einem halben Jahr schulischer Pause seit Saisonbeginn wieder zum Stammpersonal.

Das Eigengewächs hat in der E-Jugend beim TuS begonnen, wechselte dann für vier Jahre in den Nachwuchsbereich des TSV 1860 München (U 12 bis U 15). Mit 16 Jahren kehrte der rechte Verteidiger wieder zurück und spielt seit der B-Jugend wieder in Geretsried. Der Abwehrspieler besucht in Icking die Abschlussklasse des Gymnasiums und wohnt in Gelting. Nach dem Oberlandderby gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen (2:0) sprach unser Mitarbeiter Eduard Hien mit Rosina.

-Herr Rosina, ein 2:0-Heimsieg über den starken Aufsteiger – wie beurteilen Sie die Partie in der ersten Halbzeit?

Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet, standen in der Defensive sicher, und Srdjan Ivkovic hat eiskalt die Chance zur 1:0-Führung verwertet.

-Wie sieht Ihre Analyse für die zweite Halbzeit aus?

Da haben wir nochmals eine Schippe draufgelegt. Sebastian Schrills, der ja als Stürmer nominiert war, hat über weite Strecken mit nach hinten gearbeitet. Das waren zwar weite Wege für ihn, aber dadurch sind wir noch stabiler gestanden. Wir haben nichts mehr anbrennen lassen und mit dem 2:0 den Sack endgültig zugemacht.

-Das Derby sorgte mit 400 Zuschauern in dieser Spielzeit bislang für einen Rekordbesuch im Isarau-Stadion. Wie fühlt es sich an, vor so einer großen Kulisse aufzutreten?

Es ist schon etwas besonderes, wenn in einem Heimspiel die Ränge dicht besetzt sind. Aber es war ja auch perfektes Fußballwetter.

-Sie haben als U 19-Spieler den Sprung in die Erste Mannschaft des TuS nahtlos geschafft. Wie groß ist der Unterschied zwischen Nachwuchs- und Seniorenbereich?

Das ist schon ein enormer Schritt. Aber ich habe in den vier Jahren beim TSV 1860 München viel gelernt, vor allem bei den technischen und taktischen Schulungen. Mein damaliger Teamkollege Kilian Jakob hat unter Trainer Daniel Bierofka einige Spiele in der Regionalliga-Mannschaft absolviert und kürzlich sein Debüt beim FC Augsburg gegeben. Der hat es also bis in die Bundesliga geschafft.

-Was ist Ihre Aufgabe in der Mannschaft?

Meine Funktion ist der rechte Verteidigungspart, und auf dieser Position fühle ich mich wohl. Zur Not könnte ich auch in der Innenverteidigung oder auf links spielen. Aber ich sehe meine Berufung mehr auf der rechten Außenbahn.

-Der TuS spielte drei Jahre lang in der Landesliga Südost und wurde heuer in die Südwest-Staffel umgruppiert. Ist eine der beiden Ligen stärker?

Ich denke, dass da kein großer Unterschied besteht. In beiden Ligen geht es eng zu. Wir sind augenblicklich Fünfter, und zu unserem nächsten Gegner Kaufbeuren, der auf Rang 13 steht, beträgt der Unterschied gerade mal vier Punkte. Wenn eine Mannschaft konstant ihre Leistung bringt, wird sie in jedem Fall oben mitspielen.

-Mit Srdjan Ivkovic, Maximilian Baumgartner, Lucas Häusler und Ryosuke Kikuchi hat der Verein einige auswärtige Spieler verpflichtet. Wie sind sie bei Euch aufgenommen worden?

Ich denke, dass alle Neuzugänge gut in unser Team passen. Alle haben sich bestens integriert. Vor allem Srdjan Ivkovic ist extrem wichtig, weil er ein enges Spiel mit seinen Toren auch einmal alleine entscheiden kann.

-Was meinen Sie: Welchen Tabellenplatz wird Geretsried am Saisonende belegen?

Wenn wir unser ganzes Leistungspotenzial abrufen, dürften wir in jedem Fall im oberen Drittel der Tabelle mitspielen. Ein Platz zwischen eins und fünf ist sicherlich möglich.