Dittmann über Geretsrieder 1:1: „Ein Sieg war drin“

TuS kommt gegen Holzkirchen über Remis nicht hinaus

Von Rudi Stallein schließen

Trotz eines überlegenen Auftritts mussten sich die Fußballer des TuS Geretsried am Dienstagabend gegen Holzkirchen mit einem 1:1-Remis begnügen.

Geretsried – Fast 90 Minuten Spiel auf ein Tor, ein deutliches Plus an Torchancen, doch am Ende steht ein etwas enttäuschendes 0:0. Da wunderte es nicht, dass der eine und andere Spieler den Kopf nach dem Abpfiff kurz mal hängen ließ. Aber Mittelfeldstratege Robin Renger fand im Kreis schnell aufmunternde Worte. „Wir haben uns nichts vorzuwerfen.“ Der einzige Fehler an diesem Abend? „Dass wir kein Tor gemacht haben“, erklärt TuS-Trainer Daniel Dittmann.

Möglichkeiten dazu gab es einige in einem von den Gastgebern „sehr dominant“ (Dittmann) geführten Spiel. Nach zehn Minuten lag der Ball bereits zwei Mal im Holzkirchener Netz – beide Male hatte Schiedsrichterin Sarah Wörle jedoch auf Abseits entschieden. Nach einer Viertelstunde verfehlte nach Flanke von Fabijan Podunavac ein Kopfball von Srdan Ivkovic das Ziel nur knapp. Einem Treffer am nächsten kam in der ersten Halbzeit Podunavac, der den Ball nach einer knappen halben Stunde vom rechten 16er-Eck auf die Latte schlenzte.

Auf der Gegenseite trat Tobias Seidl bei der einzigen halbwegs klaren Gelegenheit der Gäste weit neben das Tor. Das Bemühen der Truppe von Trainer Joe Albersinger, selbst das Spiel zu gestalten, hielt sich in Grenzen. „Wir hatten es mit einem Gegner zu tun, der nicht die Absicht hatte, Fußball zu spielen“, fasst Dittmann seine Eindrücke zusammen.

Egal, ob Torhüter Benedikt Zeisel das Spiel für die Gäste eröffnete oder ein Abwehrspieler, die Konsequenz war dieselbe: ein weit in die gegnerische Hälfte geschlagener Ball. Gegen das Holzkirchener Abwehrbollwerk um Innenverteidiger Lukas Krepek und Maximilian Drum mangelte es Geretsried an der Genauigkeit beim letzten Ball.

So brachten auch die zahlreichen Versuche im zweiten Durchgang nicht den gewünschten Erfolg. Robin Renger zielte beim Freistoß aus 18 Metern (60.) zu hoch, Marko Dukic trat den Ball nach energischem Alleingang deutlich übers Kreuzeck. Taso Karpouzidis visierte aus der Distanz zu genau in die Tormitte, als dass er Zeisel im Holzkirchener Tor damit hätte verblüffen können.

Kurz durchatmen konnte der Geretsrieder Anhang in der 80. Minute, als Pirmin Lindner in einem Moment der Unruhe in der Geretsrieder Hintermannschaft freie Schussbahn hatte, aus spitzem Winkel aber nur den Fangzaun traf. „Wir haben es in der zweiten Halbzeit besser ausgespielt, wir waren oft in der Box, aber wir haben es einfach nicht geschafft, ein Tor zu erzielen“, stellt Dittmann etwas enttäuscht fest. „Ein Sieg wäre drin gewesen.“ Einziger positiver Aspekt: „Wir haben einen Mitkonkurrenten im Abstiegskampf auf Distanz gehalten.“

TuS Geretsried - TuS Holzkirchen 0:0 - Tore: Fehlanzeige, – 10-Min-Zeitstrafe: Ivkovic (87., TuS), –Schiedsrichterin: Sarah Wörle. Zuschauer: 150. – TuS Geretsried: Radic - Wiedenhofer, N. Karpouzidis (81., Lajqi), Kellner, Renger, Podunavac, T. Karpouzidis (71., Pech), Hofherr, Dukic, Fister (64., Walker), Ivkovic.