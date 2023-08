„Unfassbar schade“ – Geretsried-Talent Elias Knott wechselt zum FC Penzberg

Von: Rudi Stallein

Kaum im Landesliga-Kader des TuS Geretsried, schon wieder weg: Elias Knott (re.) wechselt zum Bezirksligisten FC Penzberg. © rudi stallein

Die Nachricht kam für Trainer Daniel Dittmann und Sportdirektor Martin Grelics sehr überraschend: Elias Knott (18), gerade erst aus der U19 ins Landesliga-Herrenteam des TuS Geretsried aufgestiegen, wechselt mit sofortiger Wirkung als Vertragsamateur zum Bezirksligisten FC Penzberg.

Geretsried/Penzberg – „Das ist sehr enttäuschend, gerade auf der Basis, die wir den jungen Spielern hier geschaffen haben“, äußert Grelics Bedauern über den Entschluss des jungen Offensivspielers.

„Unfassbar schade“ findet Knotts Trainer den Abgang des „Riesen-Talents“. „Er ist einer der besten Jugendspieler, die ich bisher trainiert habe“, sagt Daniel Dittmann, der große Hoffnung in den 18-Jährigen gesteckt hatte, auch im Hinblick auf die Vereinsphilosophie, künftig verstärkt Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren.

„Viel mehr Bindung kann man gar nicht schaffen, als der Trainer und die Vereinsführung es in diesem Fall getan haben“, so Grelics, der nach eigener Aussage per Handynachricht über die Entscheidung Knotts informiert worden ist. „Er wohnt in Penzberg, beginnt demnächst sein Studium in München und wolle den Aufwand reduzieren“, fasst der sportliche Leiter die Beweggründe des 18-Jährigen zusammen, der seit 2018 in Geretsried spielte. „Da bleibt uns nur, das zu akzeptieren“, sagt Grelics und versichert: „Wir wünschen ihm natürlich trotzdem alles Gute.“