“Unglaublich, Wahnsinn“: Gellner führt SVEB zum Sieg 

Felix Gellner traf doppelt für den SVEB und sorgte so für einen Heimsieg.

Achterbahn-Partie gegen Krün

von Rudi Stallein

An Unterhaltungswert mangelt es den Spielen mit Eurasburger Beteiligung derzeit nicht. „Unglaublich, Wahnsinn“, ist das erste, was Klaus Brand zu dem Sieg in Krün einfällt.

Nach einer torlosen, „grausam anzuschauenden“ ersten Halbzeit machten die Gastgeber durch ein Elfmetertor von Felix Gellner (52.) und eine feine Direktabnahme von Florian Lange (61.) kurz nach der Pause alles klar.

„Das Ding ist erledigt“, glaubte in dem Moment nicht nur Brand. Aber die Gäste stellten binnen einer Minute durch einen höchst zweifelhaften Elfmeter und begünstigt durch einen haarsträubenden Eurasburger Abspielfehler (63.) den Ausgleich her.

Deshalb brauchte es zum Schluss hin „einen Kraftakt, den wir uns hätten sparen können“, so Brand, ehe Felix Gellner mit einem Flachschuss ins lange Eck die Partie entschied. „Es ist, wie es ist“, nahm der SVEB-Coach das nervenaufreibende Auf und Ab gelassen.

SV Eurasburg-Beuerberg – SV Krün 3:2 (0:0)