„Urlaubszeit ist Leidenszeit für Trainer“ beim BFC Wolfratshausen II 

Gerhard Keilwerth ist neuer Chefcoach

von Rudi Stallein schließen

Der Trainer ist heiß auf den Saisonstart. „Ich bin sehr motiviert“, bestätigt Gerhard Keilwerth. Nach einem Jahr Pause jucke es jetzt wieder, sagt der neue Chefcoach des BCF Wolfratshausen II.

Wolfratshausen– Am Ball-Club hänge sein Herz, erklärt der bekennende Borussia-Dortmund-Fan, warum er sich der Aufgabe, „in Farchet etwas aufzubauen“, angenommen habe. Zudem übe die Kreisklasse einen gewissen Reiz aus. Die Verhältnisse rund um das Isar-Loisach-Stadion sind dem 53-Jährigen aus früheren Zeiten, als er selbst für den BCF gegen den Ball trat und mehrmals aufstieg, noch gut vertraut. „Die Jungs können alle richtig gut kicken“, schwärmt Keilwerth von seinem neuen Team. „Wenn alle da sind, sind wir eine tolle Mannschaft.“

Einen Eindruck davon bot das mit 5:0 gewonnene Testspiel bei der DJK Waldram II. Allerdings ist das mit der Anwesenheit offenbar so eine Sache. Bezeichnenderweise steuerte Stefano Monachetti, der als zweiter Trainer dazu da ist, den Chef beim Coaching zu unterstützen, beim Spiel in Waldram zwei Tore bei. „Urlaubszeit ist Leidenszeit für Trainer“, flachst Keilwerth. Zudem weiß er um die Tücken einer zweiten Mannschaft. „Das ist ja oft eine Wundertüte.“ Wobei aus dem engen Kader der Bezirksligaelf heuer vermutlich wenig Unterstützung für die Reserve zu erwarten sein wird. Eher könnte sich der eine oder andere Spieler mit entsprechenden Leistungen für höhere Aufgaben empfehlen.

So darf man gespannt sein, wie das Gesicht der Farcheter Reserve zur neuen Spielzeit aussieht. Michael Räß hat sich Richtung Olympic Geretsried verabschiedet, David Rose ist in den Bezirksligakader befördert worden. Auf der Zugangsseite kann Keilwerth sieben neue Gesichter begrüßen: Von Nachbarn TSV Wolfratshausen wechselt Christoph Walser die Kabine, aus der U 19 der JFG Wolfratshausen entschieden sich Anto Stipic und Alessandro Caltavuturo für den BCF. Weitere Neuzugänge sind Dominik Heiduk (FF Geretsried), Mamziz Koroma (SV Bad Heilbrunn II) sowie Max Biedermann und Patrik Wilhelm (beide TSV Königsdorf).

An personellen Alternativen fehlt es dem ehrgeizigen Coach („ich bin ein Fußballverrückter“) also nicht. Dennoch formuliert er tabellarische Ziele vorerst zurückhaltend. „Wir wollen möglichst schnell so viele Punkte ergattern, dass wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben“, sagt Keilwerth. „Alles, was dazukommt, nehme ich liebend gerne mit.“ Dafür hat er seine persönlichen Top-Teams der Liga schnell sortiert. „Ganz klar Olympic und Hausham“ nennt er seine Favoriten, „dahinter TuS II und FF Geretsried“.

Der Kader: Stefano Monachetti (Co), Nikola Ostojic (Torwarttrainer), Kapitän: Alexander Bares, Lars Nummer, Abteilungsleiter: Helmut Forster, Neuzugänge (woher): Max Biedermann, Patrik Wilhelm (beide TSV Königsdorf), Dominik Heiduk (FF Geretsried), Mamziz Koroma (SV Bad Heilbrunn), Christoph Walser (TSV Wolfratshausen), Anto Stipic, Alessandro Caltavuturo (beide JFG Wolfratshausen), Abgänge: David Rose (1. Mannschaft BCF), Michael Räß (OlympicGeretsried), Saisonziel: Klassenerhalt

Unser Tipp: In der vergangenen Saison spielte die BCF-Reserve oft unter ihren Möglichkeiten,weshalbsieam Ende ein paar Wochen um den Klassenerhalt zittern musste. Gemessen am spielerischen Potenzial, das in der Mannschaft steckt, sollte sie in ihrer zweiten Kreisklassen-Saison in der Lage sein, in der Tabelle einen guten Sprung nach vorne zu machen. Dafür sprechen auch neue Spieler, die den Konkurrenzkampf anstacheln – und ein neuer Trainer, der viel Motivation und frischen Wind mitbringt. Allerdings sollten die Aktiven das Credo ihres Coaches beherzigen, das da lautet: „Ich kann sie nur zur Tränke führen, trinken müssen sie selbst.“