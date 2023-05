BCF: Verabschiedung geht vor Aufarbeitung

Wolfratshausen zum Abschluss gegen Hellas

Die Schmach von Großhadern mit der 2:8-Pleite lässt sich nicht so ohne Weiteres streichen. Dazu fielen die Fußballer des BCF Wolfratshausen vor Wochenfrist durch kollektives Versagen schlichtweg zu negativ auf. Inmitten einer laufenden Spielzeit würde es fraglos zu einer intensiven Aufarbeitung kommen, beim Saisonfinale am heutigen Samstag gegen den FC Hellas München (14 Uhr, Isar-Loisach-Stadion) steht eher der Abschied von vier Spielern und des Trainers im Fokus.

Wolfratshausen – Eine Runderneuerung des Kaders bleibt den Farchetern wohl erspart, dennoch dürfte die Mannschaft ab Sommer ein völlig anderes Gesicht haben. Wer künftig das grüne Leiberl tragen wird, ist noch unklar. Leo Fleischer fertigte für seinen Nachfolger lediglich eine Liste mit Kandidaten an, die seiner Meinung nach Sinn machen würden. Die Aufzählung abzuarbeiten ist nunmehr Sache von Tarkan Demir. Fleischer bestätigte lediglich auf Nachfrage, dass Kontakt mit dem früheren Waldramer Bernhard Kresta (derzeit MTV Berg) bestehe.

Lustig findet der noch amtierende BCF-Trainer die Kapitulation seines Teams in der Vorwoche nach wie vor nicht. „Das hat Spuren hinterlassen“, stellt der 26-Jährige klar. Aber jetzt habe er die Launen seiner Mannschaft ja überstanden. „Wir wollen den versöhnlichen Abschluss“, betont der Coach. Dass die heutigen Gäste aus München noch eine Restchance auf den Relegationsplatz haben, lässt für Fleischer den Schluss zu, dass es ein „vielleicht interessantes Spiel“ geben könnte.

Gleichwohl stehen auf Seiten der Hausherren bedeutsamere Dinge im Vordergrund. Etwa der gemeinschaftliche Saisonausklang am Sportheim nach dem Spiel der Reserve, die den Klassenerhalt ebenfalls in der Tasche hat. Eine Tatsache, die Fleischer als „absoluten Erfolg für den Verein“ einordnet. Zudem macht sich der Großteil des Teams am Sonntag zu einem zweitägigen Ausflug auf. Zuvor aber stehen noch zeremonielle Dinge an. Fleischer erfährt sicher Dank von Klubseite für die geleisteten Dienste. Gleiches gilt für Timon Hummel und Michael Rödl, die beiden alten Haudegen. Darüber hinaus verabschiedet sich Adama Diarra von der Kräuterstraße. Der Außenstürmer hat trotz unstrittigen Fußballer-Potenzials seinen Platz im Team nie so richtig gefunden. Amani Mbaraka hingegen schon – doch der verfolgt andere Pläne. „Er will es höherklassig probieren und weiterkommen“, erklärt Fleischer die Demisson des vielseitigen Kraftpakets.

Notiz am Rande: Weil keiner der etatmäßigen Torleute am Samstag Zeit hat, feiert BCF-Routinier Timo Klinkmüller als mittlerweile sechster Keeper in dieser Saison ein spätes Debüt.

BCF Wolfratshausen: Klinkmüller – Weilguni, Hummel, Rödl, Mbaraka, Schubnell, Bonic, Dötsch, Ratte, Kantar, Spreiter - Eismann, Diarra, Yavuz, Uguz.