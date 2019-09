KREISLIGA

von Rudi Stallein schließen

Verbesserte Waldramer verlieren erneut

Deisenhofen/Waldram – Auch im Kellerduell gegen die U23 des FC Deisenhofen hat es für die Waldramer Fußballer nicht zu einem Punktgewinn gereicht: Beim 2:3 (1:2) setzte es im siebten Spiel die fünfte Niederlage. Co-Trainer Günther Wernthaler zeigte sich mit dem Auftritt seiner Elf, die sich gegenüber der 0:4-Pleite im letzten Heimspiel gegen den TSV Otterfing deutlich verbessert präsentierte, dennoch zufrieden. „Die Mannschaft hat ein gutes Spiel abgeliefert.“ Als Hauptursache für das erneute Scheitern machte er einmal mehr die mangelhafte Chancenverwertung aus. „Wenn wir die endlich für uns nutzen, geht es in die richtige Richtung.“

Kaum hatte die Partie begonnen, da traf Benedikt Bergmoser bei der ersten Gelegenheit des Spiels nur das Außennetz. Eine Minute später scheiterte Luca Faganello frei vor dem Ziel an FC-Torhüter Johannes Franzmeier. Besser machte es die Bayernligareserve, die in der fünften Minute nach einem Waldramer Ballverlust im Mittelfeld blitzschnell in den Offensivmodus umschaltete und durch Daniel Sabljo in Führung ging. Ein schnell ausgeführter Einwurf ging zwölf Minuten später dem 0:2 aus Waldramer Sicht voraus: Marko Cosic trat den Ball allein vor DJK-Keeper Markus Kresta ins obere Eck. „Dabei hätten wir vorher 2:0 in Führung gehen müssen“, haderte Wernthaler mit der aus seiner Perspektive verkehrten Welt. Die Gäste steckten jedoch nicht auf, sondern verkürzten nach einer guten halben Stunde durch Faganello auf 1:2.

Die DJK kam gut aus der Pause, hatte optisch mehr vom Spiel – und fing sich wieder einen Nackenschlag ein, als Valentin Markmüller den mit Windunterstützung in den Strafraum segelnden Ball zum 3:1 einnetzte. Wernthaler reagierte, verstärkte mit dem eingewechselten Fabian Raic die Offensive und stellte die Abwehr auf Dreierkette um. Als Benedikt Bergmoser in der 63. Minute auf 2:3 verkürzte, keimte Hoffnung auf. Zumal sich weitere gute Möglichkeiten auftaten, doch entweder verhinderte ein Abwehrbein den Erfolg oder das Ziel wurde verfehlt, wie beim Schuss von Faganello. Ärgerlich, dass es nicht mehr zum Ausgleich reichte, „aber grundsätzlich war das heute von uns eine gute Leistung“, fasste der DJK-Coach in Abwesenheit des verhinderten Johann Latanskij die Partie zusammen.

FC Deisenhofen U23 –

DJK Waldram 3:2 (2:1)

Tore:1:0 (5.) Sabljo, 2:0 (17.) Cosic, 2:1 (31.) Faganello, 3:1 (55.) Markmüller, 3:2 (63.) Bergmoser. Gelb-rot: Markmüller (FCD, 90.+5).

DJK:M. Kresta – Häfner, Müller, Herberth, Ettenhuber, B. Kresta, Bergmoser, S. Kresta, Thalbauer, Hauptmann, Faganello. Eingewechselt: Raic, Walter.