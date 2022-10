Verfolgerduell Ascholding gegen SV Bad Tölz – FFG erwarten Eurasburg – Höhenrain beim TuS II

Von: Thomas Wenzel

Letztes Match vor der Winterpause: Die Eurasburger um Bela Burger (am Ball) treten bei den FF Geretsried an, während Maximilian Untch (li.) und der TuS Geretsried II daheim gegen den FSV Höhenrain noch Punkte für die Aufstiegsrunde sammeln wollen. Foto: rudi stallein © rudi stallein

In der Kreisklasse 4 müssen die FF Geretsried gegen den SV Eurasburg-Beuerberg ran. Die TuS-Reserve bekommt es am Samstag mit dem FSV Höhenrain zu tun.

FF Geretsried – SV Eurasburg-Beuerberg (Sa., 14 Uhr) – Bei beiden Teams ist kurz vor dem Hinrundenschluss etwas die Luft raus. „Wir sehnen die Winterpause herbei“, betont SVEB-Coach Felix Jung vor dem letzten Match seiner Elf. Durch die kurze Vorbereitung – bedingt durch die Relegationsrunde – gehe es bei seiner Truppe an die Substanz. „Außerdem sind wir ständig personell gehandicapt“, so der Eurasburger Trainer.

Nach der letztwöchigen 1:4-Heimniederlage gegen den TuS Geretsried II („Wir haben gut gespielt“) wünscht er sich noch einmal einen ordentlichen Auftritt am Krötenteich.

Das hofft auch Christos Georgiadis. Er hadert insbesondere mit einer gewissen Lethargie seiner Kicker. „Gegen den ASC waren wir 20 Minuten lang am Drücker. Dann kassieren wir die Gegentore, aber es folgt kein Aufbäumen“, bedauert der FFG-Coach mit dem Blick auf die jüngste 0:4-Niederlage im Geretsrieder Derby. Dies sei aber keine Frage von fehlender Fitness, „sondern eine reine Kopfsache“. Auch gegen Eurasburg muss Georgiadis fast seine komplette Defensivreihe ersetzen; dafür ist Niklas Keilwerth wieder am Start. „Es ist ja klar, dass wir in die Abstiegsrunde müssen“, so der Trainer, „aber den einen oder anderen Punkt wollen wir schon noch mitnehmen.“ (tw)

TuS Geretsried II – FSV Höhenrain (Sa., 17 Uhr) – Keine guten Erinnerungen hat Christian Feirer an die 1:4-Niederlage im Hinspiel: „Da waren wir wirklich chancenlos.“ Damals war der FSV-Coach noch nicht im Amt, doch seitdem Feirer am Spielfeldrand das Sagen hat, geht es aufwärts – zwar nicht in der Tabelle, aber zumindest mental. Nach Siegen gegen Eurasburg (3:1) und SV Bad Tölz (2:1) hat sich der Klub stabilisiert. „Wir belohnen uns jetzt wieder für unsere Leistungen“, freut sich Feirer. Dies sei insbesondere für den Kopf wichtig, „denn die Abstiegsrunde im Frühjahr wird noch schwer genug“. Für das Duell bei der TuS-Reserve sieht der Trainer sein Team jedoch nicht chancenlos: „Wir wollen in Geretsried etwas holen.“

Logisch, dass Hans Schneider etwas gegen dieses Ansinnen hat. „Wir wollen die letzten beiden Partien vor der Winterpause erfolgreich gestalten“, betont der TuS II-Trainer. Zwar hat seine Mannschaft nicht zuletzt dank einer sehr guten Aufstellung und durch den jüngsten 3:1-Sieg in Eurasburg den Einzug in die Aufstiegsrunde in trockene Tücher gepackt. „Rein theoretisch kann uns noch der SV Bad Tölz abfangen, aber gegen die haben wir ja noch das direkte Duell am nächsten Wochenende“, blickt Schneider voraus. Ihm seien gute Resultate in den abschließenden Begegnungen auch deshalb wichtig, „weil wir ja Punkte in die nächste Runden mitnehmen“. Allerdings muss der Coach im Heimspiel wieder improvisieren: „Der Kader ist nicht sehr üppig, weil die erste Mannschaft, die A-Junioren und die AH im Einsatz sind.“ (tw)

SG Ascholding/Thanning – SV Bad Tölz (So. 14 Uhr/Sportplatz am Hallenbad) – Rein rechnerisch bestehen für die Tölzer noch Aussicht auf das Erreichen der Aufstiegsrelegation. Dazu wären freilich zwei Siege in den beiden noch ausstehenden Paarungen erforderlich und außerdem dürften die in der Tabelle momentan besser platzierten Klubs nicht mehr punkten – darunter eben auch die SG Ascholding/Thanning. SV-Sprecher Johannes Waldherr hält allerdings wenig von Spekulationen: „Wir haben den erforderlichen dritten Platz durch die 1:2-Niederlage in Höhenrain vergeigt. Jetzt geht es um Wiedergutmachung und darum, mit einem möglichst guten Punktebonus für den vierten Platz in die Abstiegsrunde zu starten.“ Ein Sieg gegen die SG täte gut. „Es wird vermutlich nicht einfach, da wir zwei Ausfälle haben. Aber wir können es schaffen“, sagt Waldherr und ergänzt: „Mit Sicherheit ist dafür aber eine bessere Leistung als zuletzt erforderlich. Und hauptsächlich müssen wir unsere Chancen besser nutzen.“

Bestimmt kein einfaches Vorhaben, immerhin verfügen die Gastgeber mit bislang nur 16 Gegentoren in zehn Partien über die beste Defensivabteilung der Kreisklasse 4. „Wir benötigen aus den beiden restlichen Begegnungen noch einen Punkt für die Aufstiegsrelegation. Zu verschenken gibt es nichts und gegen Tölz sollen selbstverständlich drei Punkte her“, sagt Guido Herberth.

Dabei hat der SG-Trainer für die Anfangsformation die Qual der Wahl: Bis auf den langzeitverletzten Josef Gröbmair sind alle Mann an Bord. Er erzielte im Hinspiel noch den Führungstreffer, als die Gäste lange Zeit den Sieg vor Augen hatten und erst kurz vor Schluss den Ausgleich hinnehmen mussten. Herbert ist zuversichtlich: „Wir haben einen guten Lauf und gehen mit breiter Brust in die Begegnung. Aber in erster Linie freuen wir uns auf das Spiel.“ (dh)