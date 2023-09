Vier Neuzugänge im eingespielten Kader: Schaffen‘s die BCF-Frauen im zweiten Anlauf an die Spitze?

Von: Dominik Stallein

Teilen

Titelanwärterinnen: Die Frauen des BCF Wolfratshausen mit (hi. v. li.): Marie Arndt, Hannah Förg, Eva Maier, Selina Schauer, Monika Stöger, Kristina Schuster, Franziska Hilmer, (Mitte) Nadine Degel, Eduard Koller, Franziska Hein, Luis Torrey, Günther Hornung, Rebekka Kroiher, (vo.) Katharina Frankl, Anna Rauh, Sabrina Wisniewski, Laura Dessel, Lena Jocher und Emma Zielinski. © Hans lippert

Die BCF-Frauen starten als Aufstiegsfavorit in die Saison. Einige Hochkaräter komplettieren das Team - unter anderem eine Zweitliga-erfahrene Kickerin.

Wolfratshausen – Dass sie erneut in der Bezirksliga auflaufen, ist ein Dämpfer für die Kickerinnen des BCF Wolfratshausen. Eigentlich war der Wiederaufstieg schon in der vergangenen Saison möglich. Nur eine kleine Winterdepression mit schwachen Auftritten und verlorenen Punkten trennte die Truppe vom Comeback in der Landesliga. Alles vorbei. Trainerin Franziska Hein richtet den Blick nach vorne: In dieser Saison gibt es am Ziel keine Zweifel. „Ja, wir setzen uns selbst unter Druck. Wir wollen den Aufstieg.“

Vier Neuzugänge im eingespielten Kader: Schaffen‘s die BCF-Frauen im zweiten Anlauf an die Spitze?

Dafür wurden einige Weichen gestellt. Das Trainerteam ist gewachsen. Neben Hein steht Edi Koller am Spielfeldrand, ein menschlicher Almanach des Frauenfußballs in der Region. Die Torhüterinnen werden von Günther Hornung trainiert – einer Oberlandlegende.

Unsere Prognose An den fußballerischen Qualitäten gemessen ist der BCF Wolfratshausen Topfavorit in der Bezirksliga. Die Stimmung ist so gut, dass trotz des knappen Nicht-Aufstiegs alle Spielerinnen an Bord bleiben. Top-Voraussetzungen, ja. Nur eine Schwäche müssen die BCF-Frauen ablegen: Gegen tief stehende Gegner tun sie sich schwer. Gegen den Aufstiegsanwärter werden viele Gegner defensiv auftreten. Dann braucht es Kampfsiege. Schafft es der BCF, weniger brav aufzutreten, reicht es für den Aufstieg.

Sie betreuen ein eingespieltes Team, keine Stammkraft der vergangenen Saison hat die Farcheter verlassen. Ergänzt wird der Kader von vier hochkarätigen Neuzugängen. Mit Selvije Maloku stieß eine feurige Flügelspielerin zum Team dazu. Mit Laura Dessel kehrt eine Torhüterin aus Murnau zurück, die sich den Platz zwischen den Pfosten mit Stammkeeperin Sabrina Wisniewski teilt. Als Perspektivspielerin wird Rebekka Kroiher aufgebaut.

BCF-Frauen starten mit Top-Verpflichtungen in die Saison - „Haben viel Qualität dazu bekommen“

Alleskönnerin Franziska Hilmer „wird eine extrem wichtige Spielerin im Zentrum“. Sie bringt Erfahrung aus der zweiten Bundesliga mit und zeigte in ihrem ersten Testspiel Scorer-Qualitäten – obwohl sie in der Zweiten Liga vor einem Jahr noch als Innenverteidigerin auflief. Bereits in der vergangenen Rückrunde heuerte Emma Zielinski bei den Farchetern an, die Stürmerin war zuvor spielende Trainerin bei Ligakonkurrent TSV Neuried.

Lesen Sie auch: „Richtig guter Spirit“ - BCF-Trainerin Franziska Hein im Interview

„Wir haben viel Qualität dazu bekommen“, fasst Hein den Transfersommer zusammen. Die Neuzugänge lösen ein Problem der Vorsaison: In der kommenden Spielzeit kann das Team Ausfälle besser auffangen – und der Konkurrenzkampf wird härter. Nach der erfolgreichen Vorbereitung – unter anderem garniert von einem Sieg gegen Bayernliga-Club Stern München – ist Hein optimistisch. „Wir haben volles Vertrauen – in jede Einzelspielerin und in das Team.“