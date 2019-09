Vorfreude aufs Kräftemessen mit dem Spitzenreiter

von Rudi Stallein schließen

Aufsteiger SF Egling-Straßlach empfängt Tabellenführer Lenggries – Mühr: „Was Schöneres gibt’s nicht“.

Egling/Lenggries – Wenn ein noch siegloser Aufsteiger den ungeschlagenen Tabellenführer empfängt, sieht das nach einer „g’mahden Wiesn“ für den Spitzenreiter aus. Aber davon will Martin Lindner nichts wissen. „Nein, das ist es mit Sicherheit nicht“, versichert der Coach des Lenggrieser SC und ist überzeugt, dass viel Arbeit auf sein Team wartet, wenn die Erfolgsserie nach den 90 Minuten noch Bestand haben soll. „Sie werden alles probieren, um gegen uns den ersten Sieg zu holen.“

In seiner Einschätzung erfährt Linder die volle Zustimmung von Herbert Mühr. „Wir werden ihnen alles abverlangen“, verspricht der Trainer der SF Egling-Straßlach. Allerdings muss alles passen, um tatsächlich den ersten Dreier einzufahren. „Wir brauchen einen Sahne-Tag und dazu eine Portion Glück“, so Mühr. „Und Lenggries müsste einen ganz schlechten Tag erwischen.“ In einem Punkt können sich beide Trainer die Hand reichen. Das Personalkarussell dreht sich auch Mitte September bei beiden Teams noch ordentlich. Bei den Gastgebern, die ihr zuletzt spielfreies Wochenende zum Teambuilding auf der Bowlingbahn nutzten, kehren Philipp Schneider, Florian Dissinger, Lorenz Schwarz, Simon Häußler sowie Max Beierbeck ins Team zurück. Dafür stehen Timo Steidle (Urlaub) sowie Markus Gämmerler und Christian Ettenberger aus privaten Gründen nicht zur Verfügung.

Gästetrainer Lindner begrüßt Leo Gerg zurück in der Mannschaft, muss dafür jedoch auf Matthias Forster, dessen Knieverletzung sich nach der letzten Partie wieder bemerkbar machte, sowie Markus Altmann und voraussichtlich auch Stefan Reiser verzichten. „Das ist unser Problem, dass wir seit Saisonbeginn immer mit einer anderen Mannschaft spielen müssen“, sagt der Coach des LSC.

Dennoch eilt sein Team von Sieg zu Sieg, was nicht ohne Auswirkungen auf das Umfeld bleibt. „Die Erwartungshaltung wird größer. Die Zuschauer reden anders. Aber noch ist das für uns Ansporn“, stellt Lindner fest. Dass es auf die Erfolge kein Abonnement gibt, weiß er auch: „Wir hatten einige Male Glück. Wenn uns das mal abgeht, könnte es anders ausgehen.“ Zumal, wenn die Einstellung mal nicht stimme. Doch derartige Nachlässigkeiten befürchte er für das Gastspiel in Egling nicht. „Jeder rechnet damit, dass es ein unangenehmes Spiel wird.“

Entspannt können es die Sportfreunde angehen. „Von uns erwartet keiner was“, betont Herbert Mühr. „Gegen den Tabellenführer zu spielen, das sind die schönsten Spiele. Wir können uns mit der besten Mannschaft messen – was Schöneres gibt’s doch nicht.“

SF Egling-Straßlach

Fährmann – Artinger, Sedlaczek, Schneider, Gaigl, T. Beierbeck, M. Beierbeck, Häußler, Hatsell, M. Dissinger, F. Dissinger, Schwarz, Maier, Buchner.

Lenggrieser SC

Schauer – Biagini, Lindner, F. Adlwarth, R. Sonner, Wasensteiner, L. Gerg, Berger, Scheck, Jendrzej, S. Adlwarth, Reiser (?), Sappl (?), Klein (ETW)